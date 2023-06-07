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Инженер: Каховскую ГЭС могли взорвать только изнутри

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Частично затопленный район Херсона, 6 июня 2023 года.
Частично затопленный район Херсона, 6 июня 2023 года. Фото: SERGIY DOLLAR/AFP

Каховскую ГЭС можно было взорвать только изнутри, так как она была построена так, чтобы выдерживать чрезвычайно мощные удары извне, заявил в среду, 7 июня, главный инженер "Укргидропроекта" Николай Калинин.

С учетом того, как устроена эта ГЭС, нет никаких оснований для слухов о том, что она может как-то рухнуть сама по себе, сказал Калинин в интервью изданию "Тексты".

Он подчеркнул, что "Укргидропроект" - украинская организация, специализирующаяся на проектировании энергетических объектов с первой половины 20 века.

На вопрос, как могла быть разрушена электростанция, он ответил: "Должно было быть произведено несколько взрывов одновременно".

"Скорее всего была заминирована сама плотина, как раз в тех пролетах, которые были открыты, и, возможно, чуть дальше. Плюс было заминировано само здание ГЭС, где установлены гидроагрегаты для генерирования электроэнергии. Обратим внимание - заминирована изнутри. Потому что, как я говорил уже выше, плотина была спроектирована и построена так, чтобы выдерживать сверхмощный удар извне. Но не подрыв изнутри", - добавил он.

По словам инженера, мощного взрыва, по-видимому, не было слышно, поскольку он произошел глубоко внутри здания ГЭС - в закрытом помещении ниже уровня воды.

Главный инженер считает, что ГЭС реально восстановить.

Мы готовимся, что после деоккупации этот вопрос будут быстро решать. Так, чтобы новая ГЭС была мощнее и лучше", - сказал Калинин.

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