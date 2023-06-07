Разрушение Каховской ГЭС: что происходит, версии случившегося и последствия для Украины

"По нашей текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сотрудник Запорожской АЭС Юрий Черничук, которого российская сторона назначила директором оккупированной станции, также заявил, что рисков для безопасности ЗАЭС сейчас нет и ситуация находится под контролем персонала станции.

Вместе с тем, опрошенные Би-би-си эксперты предупреждают, что из-за обрушения плотины станция оказалась выведена из строя на неопределенно долгий срок.

"Я думаю, она теперь выведена из народного хозяйства не на один год, трудно прогнозировать на сколько лет. Но она не будет запущена еще очень долго", - говорит работавший в 1988-2009 годах на Чернобыльской АЭС Александр Купный. На ЗАЭС он проработал несколько лет и курировал на станции строительство двух энергоблоков.

Всего на ЗАЭС находится шесть энергоблоков, причем все они с сентября прошлого года остановлены - это значит, что электростанция не вырабатывает электроэнергию.

Даже если представить, что "завтра случится чудо, Украина освободит ЗАЭС и захочет ее запустить", сделать это без нормального уровня воды в Каховском водохранилище не получится, говорит эксперт атомного проекта норвежской экологической организации Bellona (признана "нежелательной" в России) Дмитрий Горчаков.

При этом на данный момент рисков для безопасности ЗАЭС из-за разрушения ГЭС нет, в этом опрошенные Би-би-си эксперты согласны с официальными лицами.