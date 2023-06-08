Когда отстроят КГЭС и кто заплатит за ущерб природе?

"Привлечь к ответственности за вред окружающей среде очень трудно"

По оценке профессора Университета Эссекса Карен Галми, в ситуации с Каховской ГЭС "можно без сомнения говорить о широкомасштабности последствий, поскольку речь идет о разливе водохранилища на большой реке". "Но юридически привлечь к ответственности за вред окружающей среде на основании этой нормы очень сложно", - констатирует она.

Термин "экоцид", к которому иногда прибегают в подобных ситуациях и которым, говоря о разрушении Каховской ГЭС, воспользовался, в частности, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по словам эксперта, "делает аргументацию более конкретной, но может опустить планку масштабов нанесенного ущерба".

На сегодняшний день "экоцид" не является международно признанным составом преступления, указывает она. Однако "нынешнее развитие событий может заставить задуматься о введении понятия "экоцид" в международное право". "Всегда будут несколько стран, которые будут противиться этому, и среди них, вероятно, будет Россия", - добавляет профессор Галми. Между тем она не исключает, что рано или поздно "обстоятельства могут измениться и эта блокада будет снята следующей властью".

Сегодня же из прагматических соображений юридически проще оперировать термином непропорциональной и неизбирательной атаки на гражданский объект, считает Галми.

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