Власти Энергодара призвали жителей покинуть город

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС может "в любой момент может выйти из-под контроля и стать критической".

Если у жителей нет возможности покинуть регион, чиновник посоветовал приготовить документы, "тревожные чемоданчики" и вещи, которые будут необходимы, чтобы выжить.

Также стоит подготовить автомобиль и держать его полностью заправленным.

Напомним, что Запорожская АЭС и город Энергодар находятся под оккупацией с первых же недель полномасштабного нападения России. С сентября этого года пять из шести энергоблоков ЗАЭС находятся в холодной остановке и один - в горячей.