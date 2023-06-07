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Власти Энергодара призвали жителей покинуть город

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АЭС
АЭС Фото: DW

Жителям Энергодара, который оккупирован российскими войсками, следует покинуть город. Об этом заявил первый заместитель мэра города Иван Самойдюк в интервью местным СМИ.

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС может "в любой момент может выйти из-под контроля и стать критической".

Если у жителей нет возможности покинуть регион, чиновник посоветовал приготовить документы, "тревожные чемоданчики" и вещи, которые будут необходимы, чтобы выжить.

Также стоит подготовить автомобиль и держать его полностью заправленным.

Напомним, что Запорожская АЭС и город Энергодар находятся под оккупацией с первых же недель полномасштабного нападения России. С сентября этого года пять из шести энергоблоков ЗАЭС находятся в холодной остановке и один - в горячей.

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