Видео ⟩ "Гореть Путину в аду!": эмоции эвакуированных из затопленных районов украинцев

В результате наводнений, вызванных подрывом Каховской ГЭС, ведутся масштабные эвакуационные работы, к которым привлечены как официальные службы, так и жители Украины. Ответственные лица подсчитали, что эвакуировать необходимо порядка 40 000 человек, большая часть из которых находится на оккупированных территориях, пишет портал Apollo.
Новостное агентство NEXTA в Twitter опубликовало видео, на котором эвакуированная женщина не скрывает эмоций по поводу пережитого.
"Putin will burn in hell, bastard! They couldn't finish us off, so they decided to drown us"— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023
A resident of #Kherson emotionally expressed what she thought of Putin and his "liberators".
Video/Instagram: libkos
Subtitles: Nexta pic.twitter.com/UaSIncKBsj
"Гореть Путину в аду, тварь такая! Сволочь, скотина!", - говорит женщина.
"Они ходили перед референдумом с обыском по нашей улице. Думали, нам на помощь придут, освободят нас. Мы ждали наши войска и нас освободили. Мы радовались, думали, наконец-то все будет хорошо - настроится, наладится все. Затем они начали с левой стороны по нам лупить. Каждый день почти прилеты были", - рассказала женщина.
"Мы и это терпели. Мы не хотели покидать свой город родной. Думали, начнется контраступление, их откинут и все будет хорошо. Так что они устроили, они взяли взорвали Каховскую ГЭС, чтобы нас утопить. Не смогли нас добить, поэтому решил утопить, гореть им в аду!"
Агентство опубликовало и видео эвакуационных работ, во время которых спасали самых беззащитных.
"Because every life deserves to be fought for!"— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023
Local residents and volunteers rescue kittens from the flooded Kherson region. pic.twitter.com/mqsyS4VCtq
"Потому что каждая жизнь заслужила, чтобы за нее боролись!" - говорится в комментарии к видео, на котором запечатлены попытки по спасению катенка.
Для того, чтобы спасти четвероногих людей, готовы рисковать и сами жители.
"Расстроенная украинская женщина, которой надоело терпеть все горести, которые Россия приносит Украине, говорит своей собаке не плыть в определенном направлении, так как она рискует там утонуть, - комментирует опубликованное видео издание Visegrad24, - Она вернулась в свой затопленный дом, чтобы спасти кота Мура и собак. Россия не несет ничего, кроме разрушений".
A frustrated Ukrainian woman, who has had enough with all the sorrows that Russia brings to Ukraine, tells her dog not to swim in a certain way as it risks drowning there.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 7, 2023
She returns to her flooded home to save her cat “Mura” & her other dogs.
Russia brings nothing but misery pic.twitter.com/e7NYLAAQhI
Некоторые люди из-за своих питомцев эвакуироваться не спешат.
“i won’t leave. here are my three cats and chicken”— вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️🌈 (@maksymeristavi) June 7, 2023
this man stands in front of his flooded home, half-submerged in water. refuses to be evacuated. even when offered to get rescued together with cats.
this easily could’ve been mine or yours dad. pic.twitter.com/pPN7EqsnM0
"Я не уйду. У меня здесь три кота и курица", - рассказывает снятый на видео мужчина.
Он стоит перед своим затопленным домом, наполовину ушедшим под воду. Он отказывается от эвакуации, даже если предложат спастись вместе с котами.
"Это точно так же мог бы быть мой или твой отец", - комментирует пользователь соцсети.
Власти Украины проводят масштабные спасательные работы на правом берегу Днепра, тогда как левый берег перед взрывом находился под властью оккупантов. Там мирные жители сейчас, похоже, брошены на произвол судьбы.
Директор Европейской исследовательской ассоциации экспертов Мария Авдеева опубликовала видео из оккупированных районов, заявив, что "оккупированная часть Херсона находится в критической ситуации. Люди не имеют доступа к питьевой воде и продуктам питания. Многие заперты в своих домах, и им не дают эвакуироваться. Россия ничем не помогает".
Critical situation in Oleshky in the occupied part of Kherson region. People don’t have access to drinking water and food. Many are trapped in their houses and are not allowed to evacuate. Russia does nothing to help. pic.twitter.com/nd7ew5obla— Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 7, 2023
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