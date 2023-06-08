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Видео ⟩ "Гореть Путину в аду!": эмоции эвакуированных из затопленных районов украинцев

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Спасение людей из затопленных районов
Спасение людей из затопленных районов Фото: AP/Scanpix

В результате наводнений, вызванных подрывом Каховской ГЭС, ведутся масштабные эвакуационные работы, к которым привлечены как официальные службы, так и жители Украины. Ответственные лица подсчитали, что эвакуировать необходимо порядка 40 000 человек, большая часть из которых находится на оккупированных территориях, пишет портал Apollo.

Новостное агентство NEXTA в Twitter опубликовало видео, на котором эвакуированная женщина не скрывает эмоций по поводу пережитого.

"Гореть Путину в аду, тварь такая! Сволочь, скотина!", - говорит женщина.

"Они ходили перед референдумом с обыском по нашей улице. Думали, нам на помощь придут, освободят нас. Мы ждали наши войска и нас освободили. Мы радовались, думали, наконец-то все будет хорошо - настроится, наладится все. Затем они начали с левой стороны по нам лупить. Каждый день почти прилеты были", - рассказала женщина.

"Мы и это терпели. Мы не хотели покидать свой город родной. Думали, начнется контраступление, их откинут и все будет хорошо. Так что они устроили, они взяли взорвали Каховскую ГЭС, чтобы нас утопить. Не смогли нас добить, поэтому решил утопить, гореть им в аду!"

Агентство опубликовало и видео эвакуационных работ, во время которых спасали самых беззащитных.

"Потому что каждая жизнь заслужила, чтобы за нее боролись!" - говорится в комментарии к видео, на котором запечатлены попытки по спасению катенка.

Для того, чтобы спасти четвероногих людей, готовы рисковать и сами жители.

"Расстроенная украинская женщина, которой надоело терпеть все горести, которые Россия приносит Украине, говорит своей собаке не плыть в определенном направлении, так как она рискует там утонуть, - комментирует опубликованное видео издание Visegrad24, - Она вернулась в свой затопленный дом, чтобы спасти кота Мура и собак. Россия не несет ничего, кроме разрушений".

Фото: AP/Scanpix

Некоторые люди из-за своих питомцев эвакуироваться не спешат.

"Я не уйду. У меня здесь три кота и курица", - рассказывает снятый на видео мужчина.

Он стоит перед своим затопленным домом, наполовину ушедшим под воду. Он отказывается от эвакуации, даже если предложат спастись вместе с котами.

"Это точно так же мог бы быть мой или твой отец", - комментирует пользователь соцсети.

Власти Украины проводят масштабные спасательные работы на правом берегу Днепра, тогда как левый берег перед взрывом находился под властью оккупантов. Там мирные жители сейчас, похоже, брошены на произвол судьбы.

Директор Европейской исследовательской ассоциации экспертов Мария Авдеева опубликовала видео из оккупированных районов, заявив, что "оккупированная часть Херсона находится в критической ситуации. Люди не имеют доступа к питьевой воде и продуктам питания. Многие заперты в своих домах, и им не дают эвакуироваться. Россия ничем не помогает".

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