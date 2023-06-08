Видео ⟩ "Гореть Путину в аду!": эмоции эвакуированных из затопленных районов украинцев

Новостное агентство NEXTA в Twitter опубликовало видео, на котором эвакуированная женщина не скрывает эмоций по поводу пережитого.

"Putin will burn in hell, bastard! They couldn't finish us off, so they decided to drown us"



A resident of #Kherson emotionally expressed what she thought of Putin and his "liberators".



Video/Instagram: libkos

Subtitles: Nexta pic.twitter.com/UaSIncKBsj — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023

"Гореть Путину в аду, тварь такая! Сволочь, скотина!", - говорит женщина.

"Они ходили перед референдумом с обыском по нашей улице. Думали, нам на помощь придут, освободят нас. Мы ждали наши войска и нас освободили. Мы радовались, думали, наконец-то все будет хорошо - настроится, наладится все. Затем они начали с левой стороны по нам лупить. Каждый день почти прилеты были", - рассказала женщина.