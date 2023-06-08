Украина: Россияне в Херсонской области оборудуют огневые позиции на крышах домов

"Российская Федерация не занимается проблемами местных жителей на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения. После того, как российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС, жители села Казачьи Лагери, попавшего в зону затопления, не дождались помощи от оккупационных властей и пытались самостоятельно выехать из частично затопленного населенного пункта.

Однако российские солдаты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути из города и запретили эвакуацию", - говорится в сообщении Генштаба.

Генштаб добавил, что россияне оборудуют огневые позиция на крышах домов жителей Херсонской области.

"В городе Голая Пристань оккупанты выдворили владельцев двухэтажных домов из помещений и обустроились там сами. На крышах этих домов оккупанты оборудуют огневые позиции", - отмечает Генштаб.

Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в оккупированной Голой Пристани затопило 196 жилых домов, и уровень воды продолжает подниматься.