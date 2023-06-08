Авиакомпания Air India в четверг, 7 июня, направила в Магадан самолет, чтобы забрать пассажиров, рейс которых из Дели в Сан-Франциско был перенаправлен на Дальний Восток России, так как у Boeing 777 авиакомпании возникла неисправность в работе двигателя, сообщает Reuters.
Фото и видео ⟩ Самолет, летевший из Индии в Сан-Франциско, из-за неисправности двигателя приземлился в Магадане
6 июня 216 пассажиров и 16 членов экипажа во время полета в Сан-Франциско были доставлены в Магадан.
Air India’s rescue flight for #AI173 passengers is about 20 minutes from landing. https://t.co/XcU7x9hWBL pic.twitter.com/0d1wZ6Vl1L— Flightradar24 (@flightradar24) June 7, 2023
Перенаправление самолета вызвало вопросы о том, насколько быстро можно починить построенный в США самолет с двигателем производства General Electric, принимая во внимание санкции США и Евросоюза на экспорт авиационных товаров в Россию.
"Самолет нужно ремонтировать, механики отправляются на борт", - сказала журналистам министр гражданской авиации Индии.
"Я не знаю, сколько времени потребуется на ремонт этого самолета, но пассажиры будут доставлены в пункт назначения".
#AI173 with 216 passengers stuck in Magadan, Russia since 2 pm IST Tue 6/6 after technical issues. Passengers staying at makeshift accommodation in a nearby school. Conditions have become miserable, no updates from @airindia, bad food. Crew not helping. @PMOIndia @DrSJaishankar pic.twitter.com/05NprP9PCw— Dipankar Niranjan (@dip_niranjan) June 7, 2023
Источник из аэропорта Магадана сообщил, что инжинеры Air India прибыли на резервном самолете с запчастями.
В самодете находилось менее 50 граждан США, сообщил в среду Госдеп США.
Застрявший в Магадане пассажир Гаган рассказал индийскому телеканалу NDTV, что в самолете было много граждан США, которые были напуганы, принимая во внимание давление между Россией и США.
#airindia i was on flight AI173 which took emergency landing in russia due to engine fault. People were distress but we have been given makeshift accommodation and timely Russian volunteers are givng food meds water and also doctors have been available. Hats off to India Gov pic.twitter.com/8cItxvTDFX— hope (@chitraprecious) June 7, 2023
По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, из-за нехватки гостиниц пассажиров разместили в школе поселка Сокол. В отели удалось поселить только детей с родителями, пишет "Медуза".
"Я думаю, все согласятся, подумайте. Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе - они проходили через наш аэровокзал. И третье - гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице", - рассказал он.
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