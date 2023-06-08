Фото и видео ⟩ Самолет, летевший из Индии в Сан-Франциско, из-за неисправности двигателя приземлился в Магадане

Источник из аэропорта Магадана сообщил, что инжинеры Air India прибыли на резервном самолете с запчастями.

В самодете находилось менее 50 граждан США, сообщил в среду Госдеп США.

Застрявший в Магадане пассажир Гаган рассказал индийскому телеканалу NDTV, что в самолете было много граждан США, которые были напуганы, принимая во внимание давление между Россией и США.

#airindia i was on flight AI173 which took emergency landing in russia due to engine fault. People were distress but we have been given makeshift accommodation and timely Russian volunteers are givng food meds water and also doctors have been available. Hats off to India Gov pic.twitter.com/8cItxvTDFX — hope (@chitraprecious) June 7, 2023

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, из-за нехватки гостиниц пассажиров разместили в школе поселка Сокол. В отели удалось поселить только детей с родителями, пишет "Медуза".

"Я думаю, все согласятся, подумайте. Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе - они проходили через наш аэровокзал. И третье - гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице", - рассказал он.