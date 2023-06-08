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Фото и видео ⟩ Самолет, летевший из Индии в Сан-Франциско, из-за неисправности двигателя приземлился в Магадане

rus.tvnet.lv
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Фото: Dipankar Niranjan/"Twitter"

Авиакомпания Air India в четверг, 7 июня, направила в Магадан самолет, чтобы забрать пассажиров, рейс которых из Дели в Сан-Франциско был перенаправлен на Дальний Восток России, так как у Boeing 777 авиакомпании возникла неисправность в работе двигателя, сообщает Reuters.

6 июня 216 пассажиров и 16 членов экипажа во время полета в Сан-Франциско были доставлены в Магадан.

Перенаправление самолета вызвало вопросы о том, насколько быстро можно починить построенный в США самолет с двигателем производства General Electric, принимая во внимание санкции США и Евросоюза на экспорт авиационных товаров в Россию.

"Самолет нужно ремонтировать, механики отправляются на борт", - сказала журналистам министр гражданской авиации Индии.

"Я не знаю, сколько времени потребуется на ремонт этого самолета, но пассажиры будут доставлены в пункт назначения".

Источник из аэропорта Магадана сообщил, что инжинеры Air India прибыли на резервном самолете с запчастями.

В самодете находилось менее 50 граждан США, сообщил в среду Госдеп США.

Застрявший в Магадане пассажир Гаган рассказал индийскому телеканалу NDTV, что в самолете было много граждан США, которые были напуганы, принимая во внимание давление между Россией и США.

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, из-за нехватки гостиниц пассажиров разместили в школе поселка Сокол. В отели удалось поселить только детей с родителями, пишет "Медуза".

"Я думаю, все согласятся, подумайте. Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе - они проходили через наш аэровокзал. И третье - гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице", - рассказал он.

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