Пьяных за рулем меньше не становится: за сутки пойманы 12 человек

В среду в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий 16 человек пострадали, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 359 протоколов, в том числе 187 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато пять административных и семь уголовных процессов.