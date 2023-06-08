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Пьяных за рулем меньше не становится: за сутки пойманы 12 человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный за рулем. Иллюстративное фото
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото Фото: Paul Biryukov/Shutterstock

За минувшие сутки задержаны 12 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, сообщили в Государственной полиции.

В среду в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий 16 человек пострадали, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 359 протоколов, в том числе 187 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато пять административных и семь уголовных процессов.

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