Пьяных за рулем меньше не становится: за сутки пойманы 12 человек

За минувшие сутки задержаны 12 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, сообщили в Государственной полиции.
В среду в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий 16 человек пострадали, один погиб.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 359 протоколов, в том числе 187 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде начато пять административных и семь уголовных процессов.
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