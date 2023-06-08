Новый учебный год не за горами: снова не будет хватать учителей

Есть предметы, где разработка учебных материалов все еще "в процессе" - это физика, химия, география, математика. Но даже если учебная литература издается, ее цена не позволяет школам покупать учебники.

Также сохраняется нехватка учителей, и с 1 сентября в штате многих школ будут пробелы.

В новом учебном году учителей вновь не будет хватать - это более чем ясно уже сейчас.

Согласно данным Министерства образования и науки, в настоящее время имеется 959 вакансий: 542 в дошкольном образовании, 14 - в начальной школе, 109 - в основной, 261 - в средней, 32 - в учреждениях профессионального образования.

Больше всего вакансий в образовательных учреждениях Риги - 191.