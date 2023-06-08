Новый учебный год не за горами: снова не будет хватать учителей

Очередной учебный год завершился, но следующий не за горами, и он наследует проблемы образования, которые уже стали хроническими - доступность учебных материалов и вакансии учителей, пишет Diena.
Есть предметы, где разработка учебных материалов все еще "в процессе" - это физика, химия, география, математика. Но даже если учебная литература издается, ее цена не позволяет школам покупать учебники.
Также сохраняется нехватка учителей, и с 1 сентября в штате многих школ будут пробелы.
В новом учебном году учителей вновь не будет хватать - это более чем ясно уже сейчас.
Согласно данным Министерства образования и науки, в настоящее время имеется 959 вакансий: 542 в дошкольном образовании, 14 - в начальной школе, 109 - в основной, 261 - в средней, 32 - в учреждениях профессионального образования.
Больше всего вакансий в образовательных учреждениях Риги - 191.
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