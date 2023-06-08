В Салдусском крае после аварии на ГЭС высыхает река

Жителям Марите и Дайнису принадлежит собственность под Салдусом - на берегу реки Эзере. Они наблюдают, как после аварии на ГЭС река буквально высыхает, сообщает передача Bez tabu.
Об аварии и нанесенном природе ущербе уже сообщили Госслужбе среды. Даже столь серьезной и важной структуре не удалось выяснить, кому принадлежит ГЭС и кто несет ответственность за произошедшее.
Госслужбе среды после привлечения Государственной полиции удалось связаться с владельцем ГЭС, который утверждает, что неисправность в гидравлической системе привела к отказу затвора, выпустив большой объем воды.
"Все было сухо! Вид был ужасный", - говорит Марите.
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