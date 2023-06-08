Западновидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции опубликовал фотографию человека и просит общество помочь в выяснении его личности.
Полиция ищет мужчину на фотографии
Государственная полиция призывает осмотреть изображенного на фото человека и, если в вашем распоряжении имеется любая информация, которая поспособствует выяснению его личности и местонахождения, просит сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 110.
Также полиция призывает отозваться самого человека на фотографии.
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