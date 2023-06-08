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Полиция ищет мужчину на фотографии

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Полиция ищет этого мужчину
Полиция ищет этого мужчину Фото: Valsts policija

Западновидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции опубликовал фотографию человека и просит общество помочь в выяснении его личности.

Государственная полиция призывает осмотреть изображенного на фото человека и, если в вашем распоряжении имеется любая информация, которая поспособствует выяснению его личности и местонахождения, просит сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 110.

Также полиция призывает отозваться самого человека на фотографии.

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