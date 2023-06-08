Кариньш: у "Нового Единства" и "Прогрессивных" схожее видение необходимых реформ

Кариньш заявил, что у обеих партий одинаковое видение необходимых реформ. Премьер-министр ранее указывал, что должны быть проведены реформы в организации школьных сетей, в вопросе рабочей силы, в продвижении компаний с государственным капиталом на фондовую биржу и в социальных вопросах, то есть по ратификации Стамбульской конвенции "как символическому, но глубоко значимому жесту Сейма" и выполнению решения Конституционного суда, связанного с регулированием партнерства.

В будущем обе партии могли бы более подробно обсудить вопрос финансирования здравоохранения или введения медицинского страхования. Также было услышано мнение "Прогрессивных" по вопросам разработки бюджета, сказал Кариньш.

На вопрос, будет ли ясность в расширении коалиции в июне или первой половине июля, Кариньш ответил, что и он, и общественность заинтересованы в более быстром процессе. От переговоров будет зависеть скорость решения этого вопроса, добавил глава правительства.