Бывший солист российской поп-группы "На-На" Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Марина, пишет издание "Медуза".

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал причины и содержание своего телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося на прошлой неделе. Несмотря на критику со стороны оппонентов, Шольц заявил, что считает этот звонок необходимым шагом, даже если он не принес заметных изменений в позиции российского президента относительно войны в Украине, сообщает Reuters.

"И я хочу сказать спасибо своей прекрасной жене Мелании", - сладко заметил во время своей победной речи после второй победы на выборах президента США Дональд Трамп, повернувшись к ней. Она стоит рядом, верная, как собака. Ее улыбка и жест народу - прекрасно выученная команда при свете вспышек. Нежная рука с идеальным маникюром, мокнущая в потной лапе Дональда, тоже выполняет свою функцию. И, конечно же, крепкий поцелуй Дональда в щеку заслуживает уважения. Но о чем на самом деле в тот момент думала Мелания?