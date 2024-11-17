Воскресенье в этот раз - вовсе не конец выходных, а день в преддверии главного латвийского праздника - Дня независимости. Завтра страна будет праздновать 106-ю годовщину своей свободы, а сегодня вся Латвия уже украшена к торжествам. Хотя вы, вероятно, еще не спешите ложиться спать, предлагаем вам вечерние итоги уходящего дня - в ежедневной подборке RUS TVNET за воскресенье, 17 ноября!
Главное за 17 ноября ⟩ Впечатления от Staro Rīga, неудача латвийской сборной и ограничения движения в Риге
Новости Латвии:
Сборная Латвии по футболу завершила выступление в групповом этапе Лиги наций УЕФА поражением от Армении.
После пятилетнего перерыва в столицу в период государственных праздников вернулся фестиваль света Staro Rīga. В социальных сетях появилось множество восторженных отзывов посетителей световых инсталляций, разворачивающихся в хмурые ноябрьские вечера. Однако даже в разгар веселья для некоторых посетителей, по веским и не очень причинам, мероприятие показалось не слишком блестящим.
В воскресенье, 17 ноября, Государственная полиция получила информацию о том, что на пересечении улиц Андрея Сахарова и Бралю Каудзишу в Риге (район Плявниеки) произошло столкновение двух автомобилей.
С воскресенья, 17 ноября, в связи с празднованием 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге будут введены значительные ограничения движения транспорта, сообщила Рижская дума.
Прокуратура назначила женщине испытательный срок за использование поддельного диплома Рижского университета им. Страдиня (RSU), говорится в опубликованном решении прокуратуры.
За рубежом:
В воскресенье, 17 ноября, в центре Берлина состоялся антивоенный марш, организованный российской оппозицией в изгнании. Во главе акции - Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.
Бывший солист российской поп-группы "На-На" Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Марина, пишет издание "Медуза".
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал причины и содержание своего телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося на прошлой неделе. Несмотря на критику со стороны оппонентов, Шольц заявил, что считает этот звонок необходимым шагом, даже если он не принес заметных изменений в позиции российского президента относительно войны в Украине, сообщает Reuters.
"И я хочу сказать спасибо своей прекрасной жене Мелании", - сладко заметил во время своей победной речи после второй победы на выборах президента США Дональд Трамп, повернувшись к ней. Она стоит рядом, верная, как собака. Ее улыбка и жест народу - прекрасно выученная команда при свете вспышек. Нежная рука с идеальным маникюром, мокнущая в потной лапе Дональда, тоже выполняет свою функцию. И, конечно же, крепкий поцелуй Дональда в щеку заслуживает уважения. Но о чем на самом деле в тот момент думала Мелания?
Когда в отделении реанимации для новорожденных городской больницы Честера стали фиксировать неожиданно высокое число смертей младенцев, медицинский персонал заподозрил, что это не случайность. Арестовать и осудить человека, ответственного за убийство семи младенцев и покушение на жизнь еще семи, удалось только через несколько лет. Но после двух судебных процессов, приговора, пожизненного заключения и многолетнего освещения этого дела в мировых СМИ, у экспертов остались вопросы к доказательной базе и сомнения в объективности судебного разбирательства.
Интересное чтиво:
Руины часовни барона Хана в Пастендской усадьбе в волости Гибулю под Талси, похоже, больше не охраняют проклятия и призраки барона - сейчас разрушающуюся часовню под свое крыло взяли проволочный забор и наша совесть.
Одним из главных событий субботы, 16 ноября, стал боксерский поединок между легендарным Майком Тайсоном и интернет-знаменитостью Джейком Полом. На ринге 58-летний боксер проиграл 27-летнему противнику: Пол нанес 78 ударов, а Тайсон - всего 18. После боя Тайсон публично поблагодарил своих сторонников и рассказал, что недавно преодолел серьезные проблемы со здоровьем.
Дебесманна, узпутенис, мусс - называй как хочешь, но все равно этот десерт останется самой вкусной из каш! Какие фишки нужно соблюдать, чтобы он получился особенно вкусным? Три ингредиента, правильные пропорции - и путешествие в детcтво гарантировано!
Queijo de Ovelha Amanteigado, мягкий сыр из овечьего молока, в пятницу, 15 ноября, был назван победителем 2024 года в ежегодном конкурсе на лучший сыр в мире, сообщает CNN.
Пока известные мастера уверяют, что сложная экономическая ситуация их не смущает, обычные граждане с этим не согласны. В одной из групп на Facebook обсуждают, как прибывшие из Украины мастера красоты повлияли на цены в эстонской бьюти-индустрии. "Если она делает дома вдвое дешевле, то логично, что клиенты идут к ней", - отмечает одна из парикмахеров.
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