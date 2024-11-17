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Alexandra Nekrasova

В Клинтайнской волости в ДТП погиб пешеход

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Лиепайское шоссе возле Блидене
Лиепайское шоссе возле Блидене Фото: Jānis Vingris

В Клинтайнской волости Айзкраукльского края управлявшая автомобилем VW Passat женщина наехала на пешехода, который погиб на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла в субботу, 16 ноября, ориентировочно в 17:17. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 127 ДТП, в которых пострадали 16 человек и один погиб.

Всего в сфере дорожного движения принято 421 постановление об административных правонарушениях, в том числе 156 в связи с превышением скорости и два - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

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