В Клинтайнской волости в ДТП погиб пешеход

Авария произошла в субботу, 16 ноября, ориентировочно в 17:17. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 127 ДТП, в которых пострадали 16 человек и один погиб.

Всего в сфере дорожного движения принято 421 постановление об административных правонарушениях, в том числе 156 в связи с превышением скорости и два - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

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