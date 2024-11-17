Минобороны будет учитывать фобии и аллергии призывников

Присущие человеку фобии и аллергии являются факторами, которые могут существенно повлиять на прохождение службы, но при этом могут не являться основанием для непрохождения СГО. Указание упомянутых данных в заявке и их размещение в актуальной базе данных регистра наряду с информацией о других существенных факторах, которые могут повлиять на прохождение службы, дало бы более широкое представление о потребностях призывника в связи с присущими ему фобиями и аллергиями, пояснили в министерстве.