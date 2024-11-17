Среди причин называют две основные. Во-первых, источники в британском Министерстве обороны указывают на сокращение запасов Storm Shadow. Великобритания хочет сохранить оставшиеся ракеты для обеспечения собственной безопасности.

Во-вторых, это может быть связано с политической осторожностью нового руководства страны. The Guardian ранее сообщал, что поставки прекратились еще летом, вскоре после того, как к власти пришла Лейбористская партия. Украинские чиновники заметили, что условия сотрудничества изменились. Один из них в беседе с изданием заявил:

"Стармер не передает нам дальнобойное оружие. Это совершенно другая ситуация по сравнению с тем, как было при Риши Сунакe. Отношения явно ухудшились".

Несмотря на временное прекращение поставок, в британском Минобороны заверяют, что поддержка Украины остается неизменной. Представители министерства напомнили, что премьер-министр Кир Стармер еще в июле объявил о планах ежегодно выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов на помощь Украине.