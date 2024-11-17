Великобритания временно остановила поставки крылатых ракет Storm Shadow Украине. Как пишет The Times, это решение связано с желанием более эффективно использовать имеющиеся запасы в будущем, возможно, через несколько месяцев, когда западные союзники одобрят удары по территории России.
The Times: Великобритания приостановила поставки ракет Storm Shadow до согласования ударов вглубь России (1)
Среди причин называют две основные. Во-первых, источники в британском Министерстве обороны указывают на сокращение запасов Storm Shadow. Великобритания хочет сохранить оставшиеся ракеты для обеспечения собственной безопасности.
Во-вторых, это может быть связано с политической осторожностью нового руководства страны. The Guardian ранее сообщал, что поставки прекратились еще летом, вскоре после того, как к власти пришла Лейбористская партия. Украинские чиновники заметили, что условия сотрудничества изменились. Один из них в беседе с изданием заявил:
"Стармер не передает нам дальнобойное оружие. Это совершенно другая ситуация по сравнению с тем, как было при Риши Сунакe. Отношения явно ухудшились".
Несмотря на временное прекращение поставок, в британском Минобороны заверяют, что поддержка Украины остается неизменной. Представители министерства напомнили, что премьер-министр Кир Стармер еще в июле объявил о планах ежегодно выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов на помощь Украине.
С тех пор Стармер дважды принимал Владимира Зеленского в своем офисе и провел с ним шесть телефонных переговоров. В комментарии для The Guardian британские чиновники подчеркнули, что "помощь Киеву будет продолжаться столько, сколько это необходимо".
Вопрос использования Storm Shadow для ударов по российской территории остается предметом сложных дискуссий. The Telegraph сообщил, что Стармер обсуждал эту тему с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Джо Байденом.
Если Париж и Лондон поддерживают использование ракет против объектов в России, то Вашингтон сохраняет осторожность. Белый дом опасается возможной эскалации конфликта.
Киев активно добивается от западных партнеров разрешения применять переданное оружие против целей в России. Как отмечает The Telegraph, такие удары могут стать ключевым элементом в украинской стратегии. Однако пока это решение встречает сдержанность у некоторых союзников.
Storm Shadow - дальнобойные крылатые ракеты с радиусом действия до 560 километров. Их передача Украине стала важным шагом в поддержке со стороны Великобритании. Однако возможность применения ракет для ударов по территории России остается чрезвычайно чувствительным вопросом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!