В воскресенье, 17 ноября, в центре Берлина состоялся антивоенный марш, организованный российской оппозицией в изгнании. Во главе акции - Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.
ФОТО и ВИДЕО ⟩ Антивоенный митинг российской оппозиции в Берлине собрал тысячи человек
Это стало первым масштабным выступлением, объединившим российскую оппозицию в изгнании.
Протестующие выдвинули три ключевых требования. Они потребовали немедленного вывода российских войск с территории Украины, привлечения Владимира Путина к суду за военные преступления и освобождения всех политических заключенных в России.
Марш начался в правительственном квартале Берлина и завершился у здания российского посольства возле Бранденбургских ворот. Впереди колонны находились организаторы акции - вдова убитого лидера оппозиции Алексея Навального, а также бывшие политзаключенные Яшин и Кара-Мурза.
По словам участников, акция стала не только выражением солидарности с Украиной, но и попыткой объединить усилия российских оппозиционных сил за рубежом. Марш собрал несколько тысяч человек, став одним из самых масштабных протестов российской оппозиции за последнее время.
Видео: сюжет The Insider
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