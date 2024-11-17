ФОТО и ВИДЕО Антивоенный митинг российской оппозиции в Берлине собрал тысячи человек

Это стало первым масштабным выступлением, объединившим российскую оппозицию в изгнании.

Протестующие выдвинули три ключевых требования. Они потребовали немедленного вывода российских войск с территории Украины, привлечения Владимира Путина к суду за военные преступления и освобождения всех политических заключенных в России.

Марш начался в правительственном квартале Берлина и завершился у здания российского посольства возле Бранденбургских ворот. Впереди колонны находились организаторы акции - вдова убитого лидера оппозиции Алексея Навального, а также бывшие политзаключенные Яшин и Кара-Мурза.

По словам участников, акция стала не только выражением солидарности с Украиной, но и попыткой объединить усилия российских оппозиционных сил за рубежом. Марш собрал несколько тысяч человек, став одним из самых масштабных протестов российской оппозиции за последнее время.

Видео: сюжет The Insider

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