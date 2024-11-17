В воскресенье, 17 ноября, в Елгавском крае произошло столкновение между автомобилем VW Passat и автомобилем VW Transporter Государственной полиции, сообщает агентство LETA.
В Елгавском крае легковой автомобиль столкнулся с машиной Госполиции
Авария случилась на региональной дороге P97 Елгава-Добеле-Аннениеки. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу сотрудникам полиции.
Госполиция расследует обстоятельства инцидента.
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