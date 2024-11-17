Прокуратура назначила женщине испытательный срок за использование поддельного диплома Рижского университета им. Страдиня (RSU), говорится в опубликованном решении прокуратуры.
Женщина получила условный срок за использование поддельного диплома университета им. Страдиня
При неустановленных следствием обстоятельствах женщина получила поддельный диплом RSU от 16 июня 2009 года о получении степени профессионального бакалавра в области здравоохранения и квалификацию медсестры, а также сертификат Латвийского университета "О возобновлении квалификации в регистре".
Летом 2022 года на портале услуг Latvija.lv женщина, зная, что у нее нет диплома профессионального бакалавра и выданного университетом свидетельства о повышении квалификации, умышленно подала в Инспекцию здравоохранения копии этих поддельных документов вместе с заявлением о продлении регистрации в Регистре практикующих врачей и лиц, оказывающих медицинскую помощь, в профессии медсестры.
Прокуратура приняла решение о прекращении уголовного преследования, условно освободив ее от уголовной ответственности, и назначила обвиняемой испытательный срок в три месяца.
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