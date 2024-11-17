Женщина получила условный срок за использование поддельного диплома университета им. Страдиня

При неустановленных следствием обстоятельствах женщина получила поддельный диплом RSU от 16 июня 2009 года о получении степени профессионального бакалавра в области здравоохранения и квалификацию медсестры, а также сертификат Латвийского университета "О возобновлении квалификации в регистре".

Летом 2022 года на портале услуг Latvija.lv женщина, зная, что у нее нет диплома профессионального бакалавра и выданного университетом свидетельства о повышении квалификации, умышленно подала в Инспекцию здравоохранения копии этих поддельных документов вместе с заявлением о продлении регистрации в Регистре практикующих врачей и лиц, оказывающих медицинскую помощь, в профессии медсестры.

Прокуратура приняла решение о прекращении уголовного преследования, условно освободив ее от уголовной ответственности, и назначила обвиняемой испытательный срок в три месяца.

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