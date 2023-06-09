Во второй половине дня под Ригой ожидаются пробки

Во второй половине дня в пятницу, 9 июня, из-за строительных работ может быть замедлено движение в Пририжье. Большая часть работ идет на региональных дорогах, сообщили представители VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Продолжаются активные строительные работы на 63 участках сети госавтодорог, большая часть из них приходится на региональные автодороги.
Днем в пятницу, 9 июня, может быть затруднено движение в Пририжье, особенно в направлении моря. На шоссе Слока - Талси (P128) следует ожидать ограничений движения на отрезках строительных работ в Бигауньциемсе и Лапмежциемсе. На преодоление этих отрезков стоит планировать до 40 минут.
Самые большие ограничения сохраняются на дороге Плявиняс - Мадона - Гулбене (P37) на участке от Мадоны до Дзелзавы, где сейчас действуют восемь участков со временными светофорами, а на поездку придется потратить больше часа.
Планируя поездки, LVC призывает водителей ознакомиться с картой ремонтных работ, где отмечены все действующие ограничения движения на дорогах государственного значения.
Ограничения на главных дорогах страны:
- на трассе А13 граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) на участке от Гребнево до Карсавы действует ограничение скорости в 70 и 50 км/ч и пять участков со светофорами. Расчетное время прохождения участка - 50 минут;
- на Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде движение на трех участках регулируется светофорами, установлено ограничение скорости в 50 км/ч, на пересечение участка необходимо планировать 30 минут;
- на Плявиньской объездной дороге Даугавпилсского шоссе (A6) два участка со светофорами, действует ограничение скорости в 70 и 50 км/ч, время преодоления участка - 25 минут;
- на трассе А12 Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) от Екабпилса до Межаре два участка со светофорами, действует ограничение скорости в 50 и 70 км/ч. Предположительное время в пути - 25 минут;
- на Вентспилсском шоссе (А10) на участке от Тукумса до пересечения с шоссе Тукумс - Лаздас (V1442) действует ограничение скорости в 50 и 70 км/ч и один участок со светофором. Расчетное время в пути - примерно 22 минуты;
- на Видземском шоссе (A2) от Сените до Сигулды движение по правой стороне проезжей части, действует ограничение скорости в 70 км/ч, местами - 50 км/ч. Движение по одной полосе в каждую сторону. Расчетное время прохождения участка - 20 минут.
Ограничения на региональных автодорогах:
- на участке автодороги Плявиняс - Мадона - Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы восемь участков со светофорами, установлено ограничение скорости в 50 и 70 км/ч. Расчетное время прохождения участка - один час и десять минут;
- на участке Талси - Упесгрива (P127) от Упесгривы до Лайдзе движение на двух участках регулируется светофорами, действует ограничение скорости в 70 и 50 км/ч, расчетное время прохождения участка - 45 минут;
- на автодороге Рига - Эргли (P4) от Рижской объездной дороги (A4) до поворота на Тинужи три участка со светофорами, действует ограничение скорости в 50 и 70 км/ч, расчетное время прохождения участка - 35-40 минут;
- на участке автодороги Умурга - Цесис - Ливи (P14) от Сталбе до Цесиса четыре отрезка со светофорами. Скорость ограничена до 70 и 50 км/ч, расчетное время прохождения участка - 35 минут;
- на шоссе Слока - Талси (P128) в Бигауньциемсе и Лапмежциемсе один участок реверсивного движения с регулировщиком, действует ограничение скорости в 50 км/ч, расчетное время прохождения участка - 40 минут. На той же дороге от озера Суну до Талси действует ограничение скорости в 50 и 70 км/ч, прохождение участка занимает 25 минут;
- движение по автодороге Мадона - Варакляны (P84) от Айзтилте до Варакляны на двух участках регулируется светофорами, действует ограничение скорости в 50 и 70 км/ч, ограничение ширины транспорта в 2,75 м. Предположительное время прохождения отрезка - 25 минут;
- на автодороге Валка - Виреши (P23) закрыто движение на мостах через Гаую и ее приток, объезд организован по шоссе Валка - Смилтене (P24), на дорогу следует планировать до 25 минут;
- на автодороге Илуксте (Вирсайши) - Бебрене - Биржи (P72) закрыт мост через реку Калдабруня, объезд участка строительных работ занимает около 20 минут.
Для получения или передачи информации о том, что происходит на дорогах госзначения, LVC призывает звонить по круглосуточному бесплатному инфотелефону 800 055 55.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!