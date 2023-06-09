Во второй половине дня под Ригой ожидаются пробки

- на Плявиньской объездной дороге Даугавпилсского шоссе (A6) два участка со светофорами, действует ограничение скорости в 70 и 50 км/ч, время преодоления участка - 25 минут;

- на трассе А12 Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) от Екабпилса до Межаре два участка со светофорами, действует ограничение скорости в 50 и 70 км/ч. Предположительное время в пути - 25 минут;

- на Вентспилсском шоссе (А10) на участке от Тукумса до пересечения с шоссе Тукумс - Лаздас (V1442) действует ограничение скорости в 50 и 70 км/ч и один участок со светофором. Расчетное время в пути - примерно 22 минуты;

- на Видземском шоссе (A2) от Сените до Сигулды движение по правой стороне проезжей части, действует ограничение скорости в 70 км/ч, местами - 50 км/ч. Движение по одной полосе в каждую сторону. Расчетное время прохождения участка - 20 минут.

Ограничения на региональных автодорогах:

- на участке автодороги Плявиняс - Мадона - Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы восемь участков со светофорами, установлено ограничение скорости в 50 и 70 км/ч. Расчетное время прохождения участка - один час и десять минут;

- на участке Талси - Упесгрива (P127) от Упесгривы до Лайдзе движение на двух участках регулируется светофорами, действует ограничение скорости в 70 и 50 км/ч, расчетное время прохождения участка - 45 минут;