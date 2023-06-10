Лайма Вайкуле о Путине: "Владимир Владимирович решил, что он - бог"

"По моему Владимир Владимирович [Путин - прим. ред.] решил, что он - бог. Он уберет сначала природу, а с ней людей заодно", - заявила Лайма Вайкуле .

Певица считает ошибкой тот факт, что человек решил, что он главнее природы и может ее уничтожать.

Лайма Вайкуле в ужасе, когда слышит слова людей, поддерживающих войну о том, что надо применить атомную бомбу. Неужели эти люди не понимают, что война затронет и их: "У меня нет слов. Какое право кучка людей имеет право решать кому жить... Весь мир страдает, а особенно Украина".