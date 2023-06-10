Лайма Вайкуле о Путине: "Владимир Владимирович решил, что он - бог"

В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о войне в Украине и решениях Владимира Путина.
"По моему Владимир Владимирович [Путин - прим. ред.] решил, что он - бог. Он уберет сначала природу, а с ней людей заодно", - заявила Лайма Вайкуле.
Певица считает ошибкой тот факт, что человек решил, что он главнее природы и может ее уничтожать.
"Уберите руки от Украины", - восклицает артистка, комментируя последствия, к которым привела трагедия на Каховской ГЭС.
Лайма Вайкуле в ужасе, когда слышит слова людей, поддерживающих войну о том, что надо применить атомную бомбу. Неужели эти люди не понимают, что война затронет и их: "У меня нет слов. Какое право кучка людей имеет право решать кому жить... Весь мир страдает, а особенно Украина".
Видео: интервью с Лаймой Вайкуле
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!