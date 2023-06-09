В Огрской больнице загорелась койка, пламя перекинулось на человека

После 22:00 в VUGD поступила информация о задымлении в медучреждении. На месте происшествия было установлено, что в одной из палат горела кровать, а также загорелась одежда на спине человека, которую сотрудники больницы успели потушить до прибытия спасателей.

С учетом того, что образовалось задымление, часть больных к прибытию пожарных была уже эвакуирована с третьего этажа, а часть людей эвакуировали спасатели. После этого палаты проветрили, и люди смогли туда вернуться.

В свою очередь, около 10:30 в VUGD поступила информация о том, что из контейнера объемом один кубический метр в транспортном средстве на литовском шоссе в Елгаве вытекает химическое вещество, возможно, азотная кислота.

Пожарные приняли меры по предотвращению дальнейшей утечки вещества в окружающую среду - остановили утечку и перекачали часть вещества из поврежденного контейнера в другие емкости.

Прибывшие на место специалисты нейтрализовали вещество, которое уже просочилось в окружающую среду, а оставшееся откачали.

На месте происшествия также работали представители Государственной службы окружающей среды, Службы неотложной медицинской помощи, Елгавской муниципальной полиции и Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 58 вызовов: 28 - на тушение пожаров, в том числе четырех лесных, 20 - на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.