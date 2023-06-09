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Курение под одеялом. Новая информация о пожаре в Огрской больнице

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Больница в Огре
Больница в Огре Фото: Edijs Pālēns/LETA

В четверг, 8 июня, вскоре после 22:00 вечера, в одной из палат Огрской больницы загорелась кровать и пламя перекинулось на человека. Пожар возник, когда пациент закурил сигарету под одеялом в своей палате, нарушив правила внутреннего распорядка больницы.

В беседе председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв заявил, что пациент не соблюдал правила внутреннего распорядка больницы и курил под одеялом в своей палате.

"Это была высокострессовая ситуация в больнице. Я должен похвалить медсестер, которые быстро среагировали и оказали пациенту первую помощь!" - сказал он.

Широв также сообщил, что пациентов из-за дыма пришлось перевести на другие этажи; после двух часов проветривания они смогли вернуться в свои палаты.

Неожиданная ситуация вынудила временно приостановить прием пациентов, пока не будут устранены последствия пожара.

Неосторожного курильщика доставили в ожоговое отделение, но с другими пациентами все в порядке.

Широв также отметил, что в пятницу утром, 9 июня, в больнице состоялось внутреннее обсуждение ситуации, как она была разрешена и как поступать в подобных случаях в будущем.

В целом реакция персонала была хорошей, говорит руководитель больницы, особенно медсестер, которые первыми отреагировали на происшествие. Несчастный случай был устранен без серьезных последствий.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) добавили, что к моменту прибытия пожарных на место происшествия сотрудники уже потушили огнетушителем горящую одежду и кровать, а также эвакуировали больных из задымленной среды.

Всего с третьего этажа больницы было эвакуировано 30 человек. VUGD не располагает информацией о каких-либо происшествиях во время эвакуации.

Благодаря оперативным и правильным действиям персонала больницы Огре, последствия пожара были минимальными, подтвердили в VUGD.

В VUGD также рассказали, что в прошлом году пожарные потушил три пожара в медицинских учреждениях (больницах, поликлиниках, санаториях), а в этом году - три пожара до 8 июня.

В бытовых ситуациях неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожное курение, является наиболее частой возможной причиной пожаров.

В прошлом году 68% пожаров, вероятно, возникло в результате неосторожного поведения. Однако VUGD не может предоставить точные данные о проценте пожаров, которые были непосредственно вызваны неосторожным курением.

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