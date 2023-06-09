Курение под одеялом. Новая информация о пожаре в Огрской больнице

В беседе председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв заявил, что пациент не соблюдал правила внутреннего распорядка больницы и курил под одеялом в своей палате.

"Это была высокострессовая ситуация в больнице. Я должен похвалить медсестер, которые быстро среагировали и оказали пациенту первую помощь!" - сказал он.

Широв также сообщил, что пациентов из-за дыма пришлось перевести на другие этажи; после двух часов проветривания они смогли вернуться в свои палаты.

Неожиданная ситуация вынудила временно приостановить прием пациентов, пока не будут устранены последствия пожара.

Неосторожного курильщика доставили в ожоговое отделение, но с другими пациентами все в порядке.

Широв также отметил, что в пятницу утром, 9 июня, в больнице состоялось внутреннее обсуждение ситуации, как она была разрешена и как поступать в подобных случаях в будущем.

В целом реакция персонала была хорошей, говорит руководитель больницы, особенно медсестер, которые первыми отреагировали на происшествие. Несчастный случай был устранен без серьезных последствий.