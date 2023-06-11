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Вайкуле: "Не нравится в Латвии - забрали чемодан и уехали"

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

Во время прямого эфира с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле ответила на вопрос о памятнике Пушкину в Риге, который было решено перенести. 

"Я хотела бы, чтобы вы все были латвийцы и не разделялись бы. Памятники и все остальное. Разве они важнее, чем все то, что происходит в Украине?.. Сегодня погибают люди, животные, Земля, планета. Какие памятники? Кто захочет, все это будет знать... Мы должны быть вместе, как в 90-е", - сказала Лайма Вайкуле

Она ответила слушателю, что ему из США кажется одно, а в Латвии все это выглядит иначе: "Если вам не нравится в Латвии - забрали чемодан и уехали. А если вам нравится, то вы - латвиец... Памятники не стоят того, чтобы мы все ругались". 

Лайма Вайкуле считает, что все это надо было делать в 90-х, когда все хотели уйти от советского прошлого. Сегодня эти действия, конечно, "возбуждают общество". 

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

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