Вайкуле: "Не нравится в Латвии - забрали чемодан и уехали"

"Я хотела бы, чтобы вы все были латвийцы и не разделялись бы. Памятники и все остальное. Разве они важнее, чем все то, что происходит в Украине?.. Сегодня погибают люди, животные, Земля, планета. Какие памятники? Кто захочет, все это будет знать... Мы должны быть вместе, как в 90-е", - сказала Лайма Вайкуле.

Она ответила слушателю, что ему из США кажется одно, а в Латвии все это выглядит иначе: "Если вам не нравится в Латвии - забрали чемодан и уехали. А если вам нравится, то вы - латвиец... Памятники не стоят того, чтобы мы все ругались".

Лайма Вайкуле считает, что все это надо было делать в 90-х, когда все хотели уйти от советского прошлого. Сегодня эти действия, конечно, "возбуждают общество".

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле