Видео ⟩ За занавесом: красные линии России все больше размываются

Минувшая неделя на идеологическом фронте российских пропагандистов прошла без сюрпризов. Как и ожидалось, всю неделю обсуждались удары беспилотников по Москве и удары по Белгородской области, особенно городу Шебекино. Как обычно, прозвучали воинственные угрозы - на сей раз стереть с лица земли Харьков, откуда наносились удары, а также было заявлено, что ударами по российским территориям НАТО готовится к Третьей мировой войне с Россией. Все это дополнялось заявлениями о том, что Россия сможет жить спокойно только тогда, когда Украина как государство прекратит свое существование.
При этом о российских ударах по Украине и убитых мирных жителях, в том числе двухлетней девочке, говорилось только то, что удары наносились, как всегда, исключительно по военной инфраструктуре. Вечером 3 июня российская ракета попала между двумя жилыми домами в Подгородном районе, в пригороде Днепра. В результате погибла двухлетняя девочка, тело которой достали из-под завалов утром 4 июня. Пострадали 22 человека, пятеро из них дети. Минобороны России сообщило, что целью удара был завод, где собирают беспилотники, жертв среди мирного населения нет.
Для понимания всей полноты российской пропаганды то, о чем умалчивается, столь же важно, как то, о чем сообщается. В воскресенье, 4 июня, по всей стране прошли акции в поддержку лидера российской оппозиции Алексея Навального, находящегося в заключении. Российские власти задержали множество людей, которые публично выражали поддержку оппозиционеру. При этом в новостных программах российского государственного телевидения об этом вообще не упоминалось, как будто протестов вовсе не было. Как ранее не сообщалось и об аресте режиссера Евгении Беркович, замалчивался приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.
При этом пропагандисты рассказывали, насколько успешно в сотрудничестве с местными властями проходит эвакуация белгородцев. Между тем издание Deutsche Welle, ссылаясь на беседы своего корреспондента с жителями Белгорода, рисует совсем иную картину.
"Эвакуация была очень плохо организована, это было больше похоже на сарафанное радио. Я не могла дозвониться на указанные номера горячей линии. Слышала только гудки и голос, говорящий: "Пожалуйста, подождите. Набранный вами номер сейчас недоступен". Пришлось искать человека, который мог бы меня вывезти", - рассказала жительница Белгорода Светлана.
Также в разговорах с немецким изданием несколько жителей Шебекино, конечно, анонимно, но выразили осуждение войны, заявив, что Россия должна вернуть оккупированные территории Украины, в том числе Крым.
Кажется трагикомичным, что наряду с "терактами" в Белгороде еще одной широко обсуждаемой темой, которой пропагандисты уделили непропорционально большое внимание, стал оступившийся президент США Джо Байден во время церемонии вручения дипломов Военно-воздушной академии. Этот сюжет повторялся несколько дней и, например, программа "60 минут" показывала его три раза за три часа. Вокруг этого события крутили всевозможные конспирологические теории, утверждая, что Байден де-факто вовсе не президент США, а на самом деле страной управляет анонимная "банда" или "секта", которая и будет принимать в случае необходимости решение о применении ядерного оружия.
У российского общества намеренно создавались опасения, что в Америке существует определенный вакуум власти, который может быть использован для нападения на Россию с применением ядерного оружия. В качестве вишенки на торте прозвучал афоризм: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, Байден падал, падает и будет падать".
"Фашисты" нападают на российские города
"Укронацисты" нападают на Россию с благословения своих заокеанских хозяев, убивая мирных жителей. Это подтверждает, что Украина является террористическим и фашистским государством. Таков основной посыл пропагандистов населению по поводу атаки беспилотников на многоквартирные жилые дома в Москве дома и удары в районе Белгорода. При этом интересно, что по сравнению с сообщениями двухнедельной давности, когда произошло первое нападение на Белгород, российская угроза стала более умеренной.
Если две недели назад звучали угрозы ударов по Аляске и говорилось, что столько же ракет, сколько выпущено по российским городам, будет отправлено по странам, поставившим оружие, то на прошлой неделе риторика была более приглушенной, и бряцание ядерным оружием утихло.
Вместо этого пропагандисты представляли Россию святой мученицей, утверждая, что НАТО готовится к Третьей мировой войне. Россию сравнивали с Израилем, которому угрожают палестинские террористы, только России угрожает Украина как террористическое государство. В передачах говорилось, что Израиль имел полное право оккупировать Голанские высоты, потому что с них его обстреливали. Таким образом проводились недвусмысленные параллели с завоеванием Россией Украины, чтобы легитимизировать эту войну.
Месседжи кремлевских идеологов были различны. Радикальные деятели, такие как Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и депутат Госдумы, генерал в отставке Андрей Гурулев, заявили, что ответ России должен быть асимметричным, то есть гораздо более жестким, и что Харьковщина должна быть стерта с лица земли.
Также Соловьев подчеркнул, что эти теракты перечеркнули любую возможность переговоров с Украиной, потому что с террористами не может быть переговоров. С другой стороны, "политолог" Виталий Третьяков, известный своими радикальными высказываниями, заявил, что Украине как государству нет смысла существовать. Исторически такого государства никогда не было и не должно быть в будущем.
Между тем пропагандистка Маргарита Симоньян представила свои планы по оккупации Украины в якобы примирительной, но при этом абсолютно демагогической форме. А именно, по ее мнению, лучшим решением для прекращения войны были бы референдумы на всех спорных территориях Украины, где жители могли бы проголосовать, хотят ли они жить в Украине или присоединиться к России. Те территории, жители которых не хотят присоединяться к России, стране-агрессору и не нужны, но и те люди, которые хотят жить в России, не должны быть отданы украинским "неонацистам".
При этом Симоньян нарисовала картину альтернативной реальности, которой позавидовал бы сам Геббельс. Она утверждала, что в отличие от бывших западных империй Российская империя никогда не угнетала и не ассимилировала присоединенные к ней народы.
Наоборот, Российская империя добилась того, чтобы все присоединившиеся к ней народы могли развивать свою культуру и язык. Симоньян подчеркнула, что присоединение ее родной Армении к России было оптимальным сценарием ее развития.
Крушение мифа о непобедимой армии
Как отмечают международные аналитики, Кремль пытается представить атаки беспилотников на Москву и удары по Белгороду незначительными. На это есть причины. Deutsche Welle ссылается на официального представителя Путина Дмитрия Пескова, который заявил об атаке беспилотников: "Это определенно не может повлиять на ход специальной военной операции".
Аналитик-международник Татьяна Становая отмечает, что стратегия Путина неизменна - по возможности молчать, выдавать неудачи за успехи и не сосредотачиваться на украинских атаках. Тогда не нужно будет реагировать или оправдываться. По мнению Становой, Путин реагирует на эти "инциденты" по проверенному принципу: не будем делать из мухи слона. Однако Становая отмечает, что Путин играет с огнем, потому что общественность хочет видеть сильного лидера, а он сейчас выглядит растерянным и беспомощным.
Бывший путинский спичрайтер и политолог Аббас Галямов пишет в Telegram-канале: "Рейды в Белгороде полностью разрушают миф о непобедимой армии Путина. Они не только не знают, как продвинуться, но и защищаться умеют плохо. Ничто так не разрушает общественную поддержку авторитарного правительства, как его слабость".
Интересно, что на сайте международного аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" есть статья с многозначительным заголовком "Почему российский режим игнорирует атаки беспилотников на Москву?". В статье говорится, что события последних месяцев (убийство Дарьи Дугиной, уход из Харьковской области, украинская атака на Керченский мост, потеря Херсона, смертоносный ракетный удар по временной российской военной базе в Макеевке и др.) доказали, что красные линии Кремля либо никогда не существовали, либо стали чрезвычайно гибкими. Реакция властей на все эти события была более или менее одинаковой: принижение значимости события, изображение России как жертвы и деполитизация проблемы. Причем все это происходит без публичного участия Путина.
"Есть три основные причины пассивной реакции правительства на атаки беспилотников: вера Путина в человеческую стойкость, попытки властей демонстрировать свой "успех" и объективная неготовность России к эффективному реагированию на такие атаки. В российской системе вина возлагается на того, кто первый поднимет тревогу. Легче промолчать, чем признать свою уязвимость. Но проблема с этой тактикой в том, что она имеет свои границы. Люди хотят видеть сильное руководство, но сейчас это руководство выглядит все более беспомощным и сбитым с толку", - пишет "Фонд Карнеги за международный мир".
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