Также Соловьев подчеркнул, что эти теракты перечеркнули любую возможность переговоров с Украиной, потому что с террористами не может быть переговоров. С другой стороны, "политолог" Виталий Третьяков, известный своими радикальными высказываниями, заявил, что Украине как государству нет смысла существовать. Исторически такого государства никогда не было и не должно быть в будущем.

Между тем пропагандистка Маргарита Симоньян представила свои планы по оккупации Украины в якобы примирительной, но при этом абсолютно демагогической форме. А именно, по ее мнению, лучшим решением для прекращения войны были бы референдумы на всех спорных территориях Украины, где жители могли бы проголосовать, хотят ли они жить в Украине или присоединиться к России. Те территории, жители которых не хотят присоединяться к России, стране-агрессору и не нужны, но и те люди, которые хотят жить в России, не должны быть отданы украинским "неонацистам".

При этом Симоньян нарисовала картину альтернативной реальности, которой позавидовал бы сам Геббельс. Она утверждала, что в отличие от бывших западных империй Российская империя никогда не угнетала и не ассимилировала присоединенные к ней народы.

Наоборот, Российская империя добилась того, чтобы все присоединившиеся к ней народы могли развивать свою культуру и язык. Симоньян подчеркнула, что присоединение ее родной Армении к России было оптимальным сценарием ее развития.