Кариньш: в переговорах с СЗК не было противоречий ни по одной из реформ

В настоящее время в правящей коалиции работают "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", однако после президентских выборов, в ходе которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке одного кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными", против чего категорически возражают Нацобъединение и "Объединенный список".

Кариньш заявил, что хочет расширения коалиции, чтобы добиться более быстрой работы по оптимизации школьной сети, в трудовых вопросах, в продвижении компаний государственного капитала на бирже и в социальных вопросах.

Однако политик "Нового Единства" признал, что по некоторым из обозначенных тем потребуются дальнейшие и более детальные обсуждения.

По мнению Кариньша, несмотря на то, что нынешнее правительство способно работать и принимать решения, ему не хватает динамизма и амбиций.

В четверг Кариньш провел переговоры о возможностях расширения коалиции с "Прогрессивными".

Председатель парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис также заявил после переговоров, что у двух сторон нет существенных противоречий по упомянутым вопросам, однако СЗК и "Новое Единство" продолжат переговоры, чтобы понять, возможно ли прийти к общим решениям по вопросам прав человека, поднятым "Новым Единством", а также доступности образования и здравоохранения в регионах, что, в свою очередь, выделяет в качестве приоритета СЗК.

Валайнис оценил сегодняшнюю встречу с "Новым Единством" как ценную беседу, в которой не возникло никаких противоречий между сторонами в областях реформ, заявленных Кариньшем.