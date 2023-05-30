В ходе реформе сети школ могут закрыть до 100 школ

В результате реформы из 175 образовательных учреждений этой стадии за пределами Риги останется 85, а в Риге - из 63 - 54, во вторник журналистам признала министр образования и науки Анда Чакша.

В свою очередь, содержание образовательных учреждений для 1-6-х классов останется в компетенции самоуправления, соответственно количество этих школ по-прежнему будет зависеть от решений местных властей.

Консультативная сотрудница министра образования по вопросам общего образования Рамона Уртане сказала, что "экосистема, заполненная типологиями школ, не решает очень плотное предложение" в группе 7-9-х классов.

В качестве примера она упомянула Огрский край, который решил из своей экосистемы исключить начальную и среднюю школу, оставив только основную школу и государственную гимназию для группы 10-12-х классов. Еще есть вариант в самоуправлении оставить начальную школу и прогимназию вместе с гимназией.

Министерство образования предложило критерии "эффективного создания школьной сети". Основные показатели, характеризующие эффективную и долгосрочную школьную сеть, по мнению Министверства образования: доступность в зависимости от этапа образования, количество учащихся в классах в зависимости от плотности учащихся в самоуправлении и педагогический персонал.

К 20 образовательных учреждениям из-за расстояния или плотности населения разработанные показатели не относятся. К таким школам относится Ройская средняя школа в Талсинском крае.

Уртане отметил, что если бы этой школы не было, то доступ к образованию у детей из Колкской волости был бы сильно затруднен.

Планируется, что при расчете финансирования этих школ будет введен отдельный коэффициент для обеспечения их существования, отметила Чакша.