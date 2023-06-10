Инцидент с подростками в Гризинькалнсе: Ghetto Games и полиция рассказали о плане действий

По ее словам, вместе с департаментом благосостояния Рижской думы, департаментом образования, муниципальной полиции Риги, Государственной полицией, детскими и подростковыми молодежными организациями начата работа над систематическим межсекторным решением, чтобы бороться с причинами проблемы.

"Нам нужно найти способы, как мы можем вовлечь в процесс все стороны - школу, родителей, семью и связанные с заботой о детях структуры. Нужно проводить превентивные мероприятия в школах, чтобы они были безопасной средой для наших детей. Мы находимся в ситуации, когда не можем позволить себе потерять ни одного ребенка. Цифры демографии говорят сами за себя", - отметила Озола.

В последние месяцы Озола тщательно изучала ситуацию и встречалась с вовлеченными учреждениями и негосударственными организациями. Она обязалась активно продвигать этот процесс вперед и найти решения причинам, угрожающим здоровому будущему общества.

Напомним, Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с конфликтом между двумя несовершеннолетними девушками и возможным нанесением телесных повреждений.

В интервью Латвийскому радио мать избитой девочки рассказала, что нападение произошло 7 июня. Ее 13-летняя дочь вечером вместе с подругой шла на мероприятие Ghetto Games в Гризинькалнсе, когда на нее напала другая девочка на несколько лет старше.

Нападение было снято на видео, на нем видно, как девушка-подросток угрожающим тоном спрашивает другую, как та ее назвала, и после того, как она получает ответ, следует удар по голове. На следующем кадре избитая девочка сидит на земле, плачет и просит прощения, а ее обидчица повторяет свой вопрос, затем снова сильно бьет девочку по лицу и снова угрожает ей.