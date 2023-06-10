Инцидент с подростками в Гризинькалнсе: Ghetto Games и полиция рассказали о плане действий

После инцидента с подростками в Гризинькалнсе Ghetto Games усилит охрану, а муниципальная полиция скорректирует свои маршруты патрулирования, сообщает агентство LETA.
Вице-мэр Риги и глава комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Линда Озола указала, что после ее призыва муниципальная полиция Риги (RPP) предоставила информацию, что, реагируя на упомянутые инциденты, ситуация с безопасностью и необходимые улучшения в Гризинькалнсе была обсуждена с организаторами мероприятия Ghetto Games и обществом района Гризинькалнс на созванном в среду заседании.
В свою очередь член правления общества района Гризинькалнс Лаура Паспарне агентству LETA отметила, что общество не принимало участия в собрании 7 июня о вопросах безопасности района.
"Встреча по вывозу мусора в парке Гризинькалнса и с территории вокруг него прошла 8 июня, и участники встречи только коснулись произошедших днем ранее насильственных событий между подростками, о чем узнали только во время встречи", - рассказала Паспарне.
Организаторы мероприятия обязались усилить охрану на прилегающей к мероприятию территории, в свою очередь RPP соответственно скорректирует свои маршруты патрулирования.
В то же время усиленное присутствие полиции - только одно из решений, как в конкретном месте временно улучшить ситуацию, однако это не решает причин проблемы. Заботе о подверженных риску детях и подростках должного внимания не уделялось уже много лет, и проблемы решаются скорее в виде заплаток, указала Озола.
По ее словам, вместе с департаментом благосостояния Рижской думы, департаментом образования, муниципальной полиции Риги, Государственной полицией, детскими и подростковыми молодежными организациями начата работа над систематическим межсекторным решением, чтобы бороться с причинами проблемы.
"Нам нужно найти способы, как мы можем вовлечь в процесс все стороны - школу, родителей, семью и связанные с заботой о детях структуры. Нужно проводить превентивные мероприятия в школах, чтобы они были безопасной средой для наших детей. Мы находимся в ситуации, когда не можем позволить себе потерять ни одного ребенка. Цифры демографии говорят сами за себя", - отметила Озола.
В последние месяцы Озола тщательно изучала ситуацию и встречалась с вовлеченными учреждениями и негосударственными организациями. Она обязалась активно продвигать этот процесс вперед и найти решения причинам, угрожающим здоровому будущему общества.
Напомним, Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с конфликтом между двумя несовершеннолетними девушками и возможным нанесением телесных повреждений.
В интервью Латвийскому радио мать избитой девочки рассказала, что нападение произошло 7 июня. Ее 13-летняя дочь вечером вместе с подругой шла на мероприятие Ghetto Games в Гризинькалнсе, когда на нее напала другая девочка на несколько лет старше.
Нападение было снято на видео, на нем видно, как девушка-подросток угрожающим тоном спрашивает другую, как та ее назвала, и после того, как она получает ответ, следует удар по голове. На следующем кадре избитая девочка сидит на земле, плачет и просит прощения, а ее обидчица повторяет свой вопрос, затем снова сильно бьет девочку по лицу и снова угрожает ей.
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