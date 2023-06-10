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Видео ⟩ В Саласпилсе сгорел садовой домик. Возможно, из-за солнечных батарей

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Солнечные панели. Иллюстративное фото.
Солнечные панели. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

В пятницу утром в Саласпилсе, в садовом домике начался пожар. Домик сгорел до фундамента, возможно, из-за солнечных батарей, сообщает передача Degpunktā.

Местный житель комментирует: "Есть такое предположение, что там аккумулятор стоял - заряд. Солнечная батарея. И больше ничего такого нет, потому что даже бензин в кастрюле выдержал - не взорвался".

Он добавил, что пожар начался именно в том углу, где стояли солнечные батареи.

Подробнее смотрите в сюжете!

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