Видео ⟩ В Саласпилсе сгорел садовой домик. Возможно, из-за солнечных батарей

В пятницу утром в Саласпилсе, в садовом домике начался пожар. Домик сгорел до фундамента, возможно, из-за солнечных батарей, сообщает передача Degpunktā.
Местный житель комментирует: "Есть такое предположение, что там аккумулятор стоял - заряд. Солнечная батарея. И больше ничего такого нет, потому что даже бензин в кастрюле выдержал - не взорвался".
Он добавил, что пожар начался именно в том углу, где стояли солнечные батареи.
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