В Херсоне падает уровень воды, но ситуацию могут усложнить дожди

Уровень воды в Херсоне в субботу утром упал на 31 сантиметр, но в регионе ожидаются дожди, замедляющие отток воды, в субботу сообщил руководитель военной администрации Херсонской окружной администрации Александр Прокудин.
Он сообщил, что средний уровень воды в Херсонском округе составляет 4,72 метра.
По его словам, на днях в регионе ожидается дождь. Это может замедлить спад воды.
Известно, что на правобережье Херсона затопило 35 населенных пунктов. Под водой оказалось 3763 дома.
Отмечается, что в регионе идет эвакуация. К спасательной операции привлечены около 1500 человек и 345 единиц техники.
Всего на данный момент спасены 2588 человек.
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