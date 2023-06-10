В Херсоне падает уровень воды, но ситуацию могут усложнить дожди

Он сообщил, что средний уровень воды в Херсонском округе составляет 4,72 метра.

По его словам, на днях в регионе ожидается дождь. Это может замедлить спад воды.

Известно, что на правобережье Херсона затопило 35 населенных пунктов. Под водой оказалось 3763 дома.

Отмечается, что в регионе идет эвакуация. К спасательной операции привлечены около 1500 человек и 345 единиц техники.

Всего на данный момент спасены 2588 человек.