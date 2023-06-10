Коробки в туалете и данные о ядерной программе. Почему новое обвинение против Трампа - не просто очередной скандал

Среди аргументов, используемых защитой Трампа ранее, было утверждение, что изъятые документы были рассекречены им самим, когда он занимал пост президента США и обладал соответствующими полномочиями. Первый случай, о котором упоминается в заключении, доказывает, что это не так.

Эти эпизоды также говорят о небрежном обращении с секретными материалами, которые Трамп, по всей видимости, использовал как аргумент в спорах.

Трамп спрашивал своего адвоката: "А что если мы не будем сотрудничать?"

Обвинение в ненадлежащем обращении с секретными документами - только часть дела против Дональда Трампа. Остальные эпизоды связаны с воспрепятствованием расследованию, дачей ложных показаний и введением следователей в заблуждение.В четверг вечером Джим Трасти, один из адвокатов Трампа, назвал судебное преследование "смехотворным", а обвинения - "своего рода безумными передергиваниями". Но в обвинительном заключении говорится, что Трамп с самого начала руководил перевозкой и хранением коробок с документами.

По версии прокуратуры, он "лично участвовал" в упаковке коробок в Белом доме. Он также отслеживал местонахождение документов, в то время как федеральные власти пытались их вернуть, и хотел находиться в комнате, пока его адвокаты проверяли содержимое коробок с секретными материалами.