В Латвии на время оценки прекращена трансплантация печени: это стоило жизни молодого мужчины

Министерство здравоохранения считает, что ничто не запрещает получать услугу трансплантации печени за границей. Однако в реальности за границу наши пациенты отправиться не могут, так как даже гарантийное письмо государства о том, что услуга будет оплачена, или бланк S2 не обеспечивает сам орган.

28-летний мужчина, чья быстро прогрессирующая печеночная недостаточность означала, что спасти его могла только трансплантация, умер в отделении интенсивной терапии Латвийского центра инфектологии (LIC), где врачи до последнего боролись, чтобы его удалось отвезти в литовский Каунас и пересадить печень там. Врачи за границей были готовы принять пациента, однако этого не произошло, так как между государствами не заключен договор.

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