В Даугавпилсе в результате пожара погиб человек

Вчера в 21:23 в службу поступил вызов в Даугавпилс, где на пятом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась квартира площадью 40 квадратных метров. Во время проведения работ по тушению в квартире был обнаружен мертвый человек. Из здания эвакуировались 27 человек. Работы на месте закончились в 23:00.

Вчера в Ройской волости Талсинского края горели автомобиль площадью шесть квадратных метров и поверхностный слой лесной земли площадью 200 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

В 16:55 пожарные выехали на улицу Циемупес в Риге, где горела терраса на крыше и конструкции кровли девятиэтажного жилого дома на общей площади 70 квадратных метров. Из здания эвакуировались 11 человек. Работы на месте были завершены в 20:00.

В ночь на воскресенье, примерно в 3 часа, в VUGD поступила информация о том, что в Риге на улице Маскавас вспыхнул пожар. Прибыв на место, пожарные установили возгорание двухэтажного заброшенного здания, при этом пламя стремительно распространялось на соседние строения. Из соседнего дома были эвакуированы пять человек. К 4 часам пожарным удалось ограничить распространение пламени: горели первый, второй этаж и чердак здания общей площадью 1030 квадратных метров. Работы по тушению пожара на улице Маскавас были завершены сегодня вскоре после 11 часов утра.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 92 вызова, в том числе 55 на тушение пожаров, 7 - на лесные пожары, 25 - на спасательные работы, 12 вызовов оказались ложными.