Война в Украине заставляет с беспокойством смотреть в сторону России, которая является главной угрозой для Латвии и всей Европы. На фоне войны уменьшилось возмущение и внимание мира к тому, что происходит в соседней с нами Беларуси, где много лет правит Александр Лукашенко. После кровавого подавления протестов три года назад власть спецслужб там значительно возросла. Это, наряду с размещением российского ядерного оружия в Беларуси и не самым лучшим состоянием здоровья диктатора, заставляет следить за тем, что может произойти там в ближайшие месяцы, сообщает программа Nekā personīga.
Белорусский оппозиционер рассказал о здоровье Лукашенко и назвал возможных преемников
Больной, с забинтованной рукой и с трудом передвигающийся. На параде 9 мая в Москве, организованном президентом России Владимиром Путиным, глава Беларуси выглядел очень уставшим. Более ста метров до Вечного огня на Красной площади он не мог пройти самостоятельно, а проехал на электромобиле. Лукашенко не явился на банкет, а был срочно госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, где, по неофициальным данным, находился в критическом состоянии. Затем он был доставлен в аэропорт и вернулся в Минск.
Когда после долгого перерыва он впервые появился на публике, то на фотографиях и видео был больше похож на восковую куклу, чем на реального человека. В социальных сетях распространялись версии, что глава Беларуси мог умереть.
Но через несколько недель он вернулся. В пятницу, 9 июня, Лукашенко снова отправился на встречу с Владимиром Путиным в Россию.
Валерий Цепкало, один из белорусских оппозиционеров, который в апреле был заочно приговорен к 17 годам лишения свободы за создание "экстремистской организации" и "дискредитацию государства", рассказал Nekā personīga, что у знакомых медицинских специалистов узнал, в каком состоянии находился диктатор. Хотя он чудом поправился, его диагноз показывает, что смерть может настигнуть Лукашенко в любой момент.
"Диагноз мне сказал один из врачей, который видел, в каком состоянии его доставили в Центральную больницу Москвы. У него редкое генетическое заболевание. Оно вызывает проблемы с тромбами. У нас в организме есть ферменты, которые отвечают за свертываемость крови. Если мы порезались или сделали что-то подобное, эти ферменты начинают работать, чтобы свернуть кровь. Когда начинают образовываться тромбы, кровь просто перестает сворачиваться.
Когда его доставили в больницу, кровь текла буквально отовсюду. Из ушей, из носа, из десен. Капли крови пробивались сквозь кожу.
Я даже не смогу повторить название этой болезни. Это буквально бомба внутри человека, которая может взорваться в любой момент. Понятно, что после того, как ему сделали переливание крови - плазмы, он почувствовал себя лучше.
Но обратите внимание, что в выходные его по-прежнему не было видно. В понедельник он появился и выглядел нездоровым, а во вторник был энергичен и создалось ощущение, что он потерял 10 килограммов по сравнению с тем, что было в понедельник. Буквально за один день. Конечно, мы не знаем всех возможностей современной медицины, не знаем, как можно "поставить человека на ноги" за такое короткое время. Как используется адреналин, гормоны, что-то еще, но, в принципе, я верю, что медицина способна на многое.
Врач, с которым я общался, сказал, что это очень плохое заболевание и оно может быть предвестником онкологических процессов, происходящих в организме. То есть можно поддерживать человеческое тело, но это уже нездоровое тело", - сказал Цепкало в интервью программе.
Цепкало прогнозирует, что после смерти диктатора, которая рано или поздно произойдет, за власть могут бороться несколько кланов и групп. Невозможно предсказать, как может произойти смена власти в этом случае.
"Я могу выделить несколько групп. Экономический блок и премьер-министр Роман Головченко. Фаворитка Лукашенко Наталья Кочанова. И люди, связанные с силовыми структурами. И тот, кого они поддержат, имеет больше шансов. Не заменить Лукашенко, потому что заменить его будет сложно, но выполнить свои обязанности в переходный период. Его трудно заменить, потому что вся система рассчитана на одного человека. И любой другой человек, который придет, не сможет сохранить ту систему, которая есть сейчас", - говорит Цепкало.
Пока Лукашенко жив, он уверен, что останется у власти на неопределенный срок. После кровавых уличных протестов 2020 года была создана "Гражданская ассамблея", наделенная неограниченными полномочиями и действующая параллельно с парламентом.
Ее главой назначен Лукашенко, который сохранит эту должность даже после того, как закончится мандат главы государства, полученный на нечестных выборах. Ассамблея может объявить режим ЧП и военное положение, инициировать процедуру импичмента президента в случае прихода к власти неугодного Лукашенко человека, избрать главу избирательной комиссии, а также оспорить результаты выборов. Такая ситуация привела к тому, что репрессивные органы очень близки к власти и будут определять, кто возглавит страну после Лукашенко.
Елизавета Визгунова, журналист TVNET и научный сотрудник Латвийского института внешней политики:
"На самом деле мы видим, что силовые структуры сейчас очень близки к власти. Премьер-министр Беларуси на данный момент является выходцем именно из этих силовых структур, из спецслужб. И он уже один раз публично заменил Лукашенко. Это означает, что баланс сил серьезно нарушен, технократы имеют меньше власти. Мы действительно говорим об этих силовых структурах, которые в значительной степени могут заменить Лукашенко, если его здоровье действительно таково, что он больше не в состоянии выполнять свои обязанности".
Слияние служб безопасности и белорусской армии с российскими вооруженными силами набирает обороты. Эксперты отмечают, что спецслужбы Беларуси теперь фактически считаются филиалом России. Поэтому готовность и заинтересованность белорусов шпионить за своими соседями также следует оценивать более тщательно.
За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину спецслужбы Латвии задержали человека, который пытался тайно снимать и фотографировать базу латвийской армии в Адажи.
Как удалось выяснить, он был профессионально подготовленным шпионом, который занимался подобной деятельностью в Латвии и Польше как минимум с 2013 года. Возможно, он побывал и в других странах. Его зовут Андрей Максименко.
До своего ареста 33-летний Максименко работал частным преподавателем английского языка в Беларуси. Он был завербован белорусскими спецслужбами сразу после прохождения срочной военной службы в 2013 году. Он служил в 153-й радиотехнической бригаде специального назначения, которую можно считать одной из самых секретных белорусских бригад.
Андрей Максименко регулярно въезжал в Латвию по туристической визе. Известно, что он тайно снимал и фотографировал стратегически важные объекты, такие как армейские части, железные дороги, инфраструктуру электро- и газоснабжения. Таким же образом белорусский шпион собрал информацию, а также фото- и видеоматериалы о Рижском аэропорте, порте и нескольких транспортных узлах. Учитывая, что эта информация была передана белорусским и, скорее всего, российским спецслужбам, она позволит им лучше планировать диверсии на территории Латвии. Не исключено, что туристическая виза, выданная Максименко, позволила ему побывать и в других странах ЕС.
Слияние российских и белорусских спецслужб - не единственная угроза соседству. Недавнее решение России разместить там свое ядерное оружие фактически означает, что режим Лукашенко уступил Кремлю часть своего сектора национальной безопасности. Хотя он сам попросил об этом Путина несколько лет назад.
"Это было непростое решение и для России, потому что в течение очень долгого времени она настаивала на том, что подход НАТО к ядерному оружию - в английском языке nuclear sharing (ядерному обмену) - противоречит всем принципам международного права.
Теперь россияне якобы копируют это, делясь ядерным оружием с Беларусью, чтобы обеспечить свою территориальную целостность и целостность объединенной страны. Для нас это, вероятно, ничего не меняет в расчетах безопасности, кроме того, что мы ясно понимаем, что суверенитет Беларуси фактически исчезает на наших глазах.
Я думаю, что интеграция Беларуси и России будет огромной трагедией для того, что мы понимаем под историей нашего региона", - говорит Визгунова.
Гибридные операции белорусского режима на нашей границе продолжаются. По последним данным, за первые пять месяцев этого года было предотвращено 3800 незаконных пересечений границы нелегальными мигрантами. Несколько месяцев назад пограничники предупреждали, что белорусские силовики предлагали этим людям оружие, которое может быть использовано при попытках пересечь границу, но в последнее время этого не происходит, отмечает Nekā personīga.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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