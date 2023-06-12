Белорусский оппозиционер рассказал о здоровье Лукашенко и назвал возможных преемников

Цепкало прогнозирует, что после смерти диктатора, которая рано или поздно произойдет, за власть могут бороться несколько кланов и групп. Невозможно предсказать, как может произойти смена власти в этом случае.

"Я могу выделить несколько групп. Экономический блок и премьер-министр Роман Головченко. Фаворитка Лукашенко Наталья Кочанова. И люди, связанные с силовыми структурами. И тот, кого они поддержат, имеет больше шансов. Не заменить Лукашенко, потому что заменить его будет сложно, но выполнить свои обязанности в переходный период. Его трудно заменить, потому что вся система рассчитана на одного человека. И любой другой человек, который придет, не сможет сохранить ту систему, которая есть сейчас", - говорит Цепкало.

Пока Лукашенко жив, он уверен, что останется у власти на неопределенный срок. После кровавых уличных протестов 2020 года была создана "Гражданская ассамблея", наделенная неограниченными полномочиями и действующая параллельно с парламентом.

Ее главой назначен Лукашенко, который сохранит эту должность даже после того, как закончится мандат главы государства, полученный на нечестных выборах. Ассамблея может объявить режим ЧП и военное положение, инициировать процедуру импичмента президента в случае прихода к власти неугодного Лукашенко человека, избрать главу избирательной комиссии, а также оспорить результаты выборов. Такая ситуация привела к тому, что репрессивные органы очень близки к власти и будут определять, кто возглавит страну после Лукашенко.