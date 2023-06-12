Правда ли, что премьер Люксембурга велел "закрыть рот" Зеленскому?

Важно отметить, что у интерпретации, которая распространилась в СМИ России и Беларуси, нет никаких доказательств. Незадолго до данного жеста Беттель дружественно положил руку на плечо Зеленскому, а после - оба спокойно продолжили беседу. Также важно учесть, что Люксембург после полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину доставками военной техники. В марте этого года издания Люксембурга сообщили, что военная помощь Украине вскоре составит 100 миллионов евро. В 2022 году страна выделила Украине 16% от своего оборонного бюджета. При том, что в Люксембурге (655 тысяч жителей) он небольшой, и у страны практически нет своего вооружения, поэтому создана команда из двух военных экспертов, которая ищет и закупает для Украины необходимое оружие и системы обороны на открытом рынке. Об этом в феврале этого года информировало издание The New York Times.