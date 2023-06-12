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Правда ли, что премьер Люксембурга велел "закрыть рот" Зеленскому?

Re:Check
Evita Puriņa Ronalds Siliņš, Re:Baltica, Re:Check
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Владмир Зеленский и фейки о нем
Владмир Зеленский и фейки о нем Фото: Re:baltica

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает

"Премьер-министр Люксембурга неприличным жестом попросил Зеленского закрыть рот", - так российские и белорусские пропагандистские издания без каких-либо доказательств рассказывают о коротком видеофрагменте саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Молдове 1 июня. В нем видно, как премьер Люксембурга Ксавье Беттель показывает президенту Украины Владимиру Зеленскому жест - движением ладони раскрывание рта. В бюро Беттеля выдумку пропагандистов отрицают - Беттель ничего подобного Зеленскому не говорил, а жест использовал, чтобы показать, что страны между собой должны разговаривать.

В столице Молдовы Кишиневе 1 июня прошла встреча Европейского политического сообщества, в которой приняли участие более 40 лидеров стран, в том числе Зеленский. В день мероприятия во время короткой беседы засняли президента Украины Зеленский, премьера Люксембурга Беттель и президента Сербии Александр Вучич. Видео снято с большого расстояния, поэтому не слышно, о чем разговаривают политики. Однако в один момент Беттель показывает жест - ладонью будто раскрывает рот. Несколько российских государственных СМИ это "расшифровали" как указание Зеленскому "закрыть рот" и его публичное унижение. Об этом сообщает также белорусский государственный телеканал ОНТ:

Фото: Ekrānšāviņš

"В процессе движения всей группы президент Украины начал подкреплять слова жестикуляцией и премьер Люксембурга понятным жестом руки призвал его замолчать. Зеленский прекратил говорить, натянуто улыбнулся, отвернулся и стал чесать шею".

Видео с примечанием о просьбе Зеленскому "закрыть рот" распространилось также в социальных сетях.

Действительно ли на видео видно унижение президента Украины?

Re:Check письменно попросил комментарий у бюро Беттеля. Пресс-секретарь премьера Селин Дерво опровергла подобную интерпретацию жеста. По ее словам, данный жест не относился к Зеленскому. Премьер Люксембурга в тот момент говорил о том, насколько важно совместное общение и о необходимости говорить "друг с другом", а не "друг о друге". Дерво цитирует премьера: "Поэтому мы здесь - не для того, чтобы говорить друг о друге, а друг с другом".

Важно отметить, что у интерпретации, которая распространилась в СМИ России и Беларуси, нет никаких доказательств. Незадолго до данного жеста Беттель дружественно положил руку на плечо Зеленскому, а после - оба спокойно продолжили беседу. Также важно учесть, что Люксембург после полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину доставками военной техники. В марте этого года издания Люксембурга сообщили, что военная помощь Украине вскоре составит 100 миллионов евро. В 2022 году страна выделила Украине 16% от своего оборонного бюджета. При том, что в Люксембурге (655 тысяч жителей) он небольшой, и у страны практически нет своего вооружения, поэтому создана команда из двух военных экспертов, которая ищет и закупает для Украины необходимое оружие и системы обороны на открытом рынке. Об этом в феврале этого года информировало издание The New York Times.

Вывод: В видео, которое опубликовали прокремлевские СМИ и страницы соцсетей, не показано, как премьер Люксембурга Ксавье Беттель просит Зеленского "закрыть рот".

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