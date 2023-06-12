Правда ли, что премьер Люксембурга велел "закрыть рот" Зеленскому?

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает
"Премьер-министр Люксембурга неприличным жестом попросил Зеленского закрыть рот", - так российские и белорусские пропагандистские издания без каких-либо доказательств рассказывают о коротком видеофрагменте саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Молдове 1 июня. В нем видно, как премьер Люксембурга Ксавье Беттель показывает президенту Украины Владимиру Зеленскому жест - движением ладони раскрывание рта. В бюро Беттеля выдумку пропагандистов отрицают - Беттель ничего подобного Зеленскому не говорил, а жест использовал, чтобы показать, что страны между собой должны разговаривать.