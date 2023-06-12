Из Риги в Украину отправится еще один гуманитарный конвой

В состав этого конвоя войдет помощь пострадавшим в результате аварии на Каховской ГЭС.

Как сообщили в организации, подготовка конвоя обычно занимает несколько недель, однако благодаря оперативности партнеров удалось очень быстро собрать помощь пострадавшим в результате аварии на Каховской ГЭС, взорванной российскими оккупантами.

В Херсонскую область будут отправлены специализированные спасательные катера, продуктовые наборы, средства для очистки воды, генераторы, корма для животных и другие предметы, в которых остро нуждаются пострадавшие.

В состав конвоя входят несколько мощных автомобилей повышенной проходимости для военнослужащих, в том числе для саперной группы.

Конвой был сформирован в сотрудничестве с благотворительной платформой Stopify, фондом Ziedot.lv, компаниями Latvijas Finieris, West kredit, Латвийским союзом охотников, ассоциацией Tavi Draugi и пианистом Андреем Осокиным.

"Вiче" благодарит всех, кто делает пожертвования на поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.