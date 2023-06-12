Яна Брук свободна! Ее муж рассказал, почему они расстались

Отвечая на вопрос, действительно ли Давид любит Яну, он сказал: "Мы расстались".

На просьбу объяснить, что случилось, Давид ответил: "У меня нет времени на такие отношения. У меня более высокие цели касательно отношений, потому это ушло на задний план". Давид также добавил, что отношения начали мешать его развитию.

Он сказал, что вместе им было очень интересно, а о разводе не переживает ни он, ни Яна.

RUS TVNET уже писал, что инфлюенсер Яна Брук (Yana Bruk) и бывший военный Давид Круминьш отправились в Лас-Вегас (США), чтобы пожениться после победы в шоу Mīla kemperī.

Брук и Круминьш были одной из самых скандальных и стабильных пар в шоу. Они увиделись во второй серии и остались вместе до финала. Между влюбленными были как ночи, полные страсти, так и полные эмоций ссоры, во время которых оба убеждались во взаимной любви.

До свадьбы Яна сомневалась, готовы ли они с Давидом к этому важному шагу, говоря, что после окончания шоу они редко встречаются и, по ее мнению, Давид не готов к семейной жизни. Однако, судя по тизеру из шоу, они все же отправились в Лас-Вегас, где подтвердили свою любовь.

"Из Швеции в Голливуд! Мы были настоящими на протяжении всего шоу!" - говорила пара.