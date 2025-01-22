Латвийский актер Андрис Лиелайс, который много лет жил и работал в России, но после вторжения российских войск в Украину вернулся в Латвию, заявил, что с пониманием относится к ограничениям на использование русского языка в общественном пространстве как Украины, так и Латвии.
Видео ⟩ Андрис Лиелайс о русском языке: "Надо сузиться в своих претензиях"
"Мне [русский] язык вообще не мешает. […] Но я предполагаю и прошу тех, кто смотрит и слушает нас, все-таки войти в положение. Ну, как говорил Зеленский, "на этом языке сейчас говорят и отдают команды солдатам (...), которые нас убивают, которые нас хотят стереть с земли". Кстати, в начале войны этого не было. Украинская сторона, украинская армия почти вся говорила по-русски. И все ролики были по-русски. А потом, вот сейчас, уже невозможно говорить по-русски. Особенно все, что связано с Украиной. Поэтому… ну, времена не выбирают", - сказал Лиелайс в интервью программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4.
Актер рассказал, что, когда началась война, он занимался реализацией крупного театрального проекта - постановкой переведенного на русский язык Ольгой Петерсоне сборника поэм "Задетые вечностью" Александра Чака. Речь в книге идет о латышских стрелках, их деятельности и роли во времена революции и гражданской войны.
"Мне казалось важным нам, латышам, говорить по-русски с русскими. Началась война, и вдруг она приобрела такую злободневность, эта вся тема. Казалось, что мы вот сейчас на баррикадах. Но те люди, с которыми я договорился - тот банк и тот спонсор, - вдруг в какой-то момент сказали: "Нет. […] Сейчас русский язык, мы чувствуем, будет языком нон грата в Латвии, будет большая кампания…" - рассказал Лиелайс.
Он добавил, что по-прежнему считает этот проект нужным и важным и надеется к нему вернуться - но когда-нибудь в будущем.
"Я благодарен судьбе, что она дала мне такую возможность - освоить так русский язык и почувствовать, понять менталитет. Но русский человек широк, иногда слишком широк - как говорил классик, не мешало бы его иногда сузить. Вот надо сузиться в своих претензиях", - заявил Лиелайс.
Видео: Интервью Андриса Лиелайса на Латвийском радио 4
На вопрос ведущей об упреках по поводу его продолжительной жизни и деятельности в России актер привел в пример Раймонда Паулса, который к подобным упрекам относится с полнейшим равнодушием. "Я учусь у мэтра", - добавил Лиелайс.
Напомним, что в 2022 году актер принял участие в кампании на выборах в Сейм, присоединившись к партии "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!). После того, как партия проиграла выборы, он на долгое время пропал из поля зрения общественности, сообщив в социальных сетях, что решает накопившиеся бытовые вопросы.
Сейчас Лиелайс рассказал, что ему нужно было время, чтобы найти свое место в жизни, потому что он не ожидал поражения своей партии. "У меня был период - у меня так бывает в жизни - мне нужно уйти в себя. Я ушел. Слава Богу, я вернулся", - сказал он. Артист добавил, что знакомые помогли ему с работой - он преподавал кинопроизводство в Варшаве.
Теперь, по словам Лиелайса, он открыт к разным проектам, в том числе не исключает и возвращения в политику.
"Если интересно то, что я говорю, если я вам кажусь убедительным, если там идет какой-то отклик… Я думаю, что как раз мое положение, возраст или, скажем, опыт даже больше вполне допускают участие мое в латвийской политике", - заявил актер.
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