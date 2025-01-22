Видео Андрис Лиелайс о русском языке: "Надо сузиться в своих претензиях"

Он добавил, что по-прежнему считает этот проект нужным и важным и надеется к нему вернуться - но когда-нибудь в будущем.

"Я благодарен судьбе, что она дала мне такую возможность - освоить так русский язык и почувствовать, понять менталитет. Но русский человек широк, иногда слишком широк - как говорил классик, не мешало бы его иногда сузить. Вот надо сузиться в своих претензиях", - заявил Лиелайс.

Видео: Интервью Андриса Лиелайса на Латвийском радио 4

На вопрос ведущей об упреках по поводу его продолжительной жизни и деятельности в России актер привел в пример Раймонда Паулса, который к подобным упрекам относится с полнейшим равнодушием. "Я учусь у мэтра", - добавил Лиелайс.

Напомним, что в 2022 году актер принял участие в кампании на выборах в Сейм, присоединившись к партии "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!). После того, как партия проиграла выборы, он на долгое время пропал из поля зрения общественности, сообщив в социальных сетях, что решает накопившиеся бытовые вопросы.

Сейчас Лиелайс рассказал, что ему нужно было время, чтобы найти свое место в жизни, потому что он не ожидал поражения своей партии. "У меня был период - у меня так бывает в жизни - мне нужно уйти в себя. Я ушел. Слава Богу, я вернулся", - сказал он. Артист добавил, что знакомые помогли ему с работой - он преподавал кинопроизводство в Варшаве.

Теперь, по словам Лиелайса, он открыт к разным проектам, в том числе не исключает и возвращения в политику.

"Если интересно то, что я говорю, если я вам кажусь убедительным, если там идет какой-то отклик… Я думаю, что как раз мое положение, возраст или, скажем, опыт даже больше вполне допускают участие мое в латвийской политике", - заявил актер.

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