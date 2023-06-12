Петравича после "прожарки политиков" обещает обратиться в полицию

10 июня в Цесисе прошел девятый фестиваль общения LAMPA, который уже традиционно завершился "прожаркой политиков". Прозвучавшая о депутате Рамоне Петравиче ("Латвия на первом месте") шутка разозлила политика, и она пообещала обратиться в полицию.
Как сообщалось, в этом году целью шуток комиков стали депутат 14-го созыва Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") и депутат Европейского парламента Иварс Иябс ("Для развития Латвии").
"Прожаривали" их комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, драматург Анете Консте и актер Янис Кронис.
Во время "прожарки" Петравичи комики ссылались на ее приключения в Египте, где, как политик сама публично заявила, она наслаждалась вниманием местных мужчин.
"Арабские мужчины гораздо более вспыльчивы и гораздо больше внимания уделяют иностранкам. Например, они предлагают купить вас за несколько верблюдов. Я воспринимаю это с улыбкой", - сказала в апреле Петравича журналу Privātā Dzīve.
Актер Янис Кронис во время своего выступления ссылался на сказанное Петравичей. Кронис вспомнил историю о верблюдах и предложил жителям Латвии собрать деньги, чтобы египтянин смог купить верблюдов и забрать Петравичу из Латвии. Специально для этого был создан сайт ramonaskamieli.lv, правда, на самом деле пожертвования пойдут обществу Mozaīka.
Хотя и после "прожарки" Петравича сказала, что, будучи в политике, она нарастила толстую кожу, уже с утра в понедельник, 12 июня, она опубликовала в Facebook видео, сказав, что обратится в полицию.
"Организация геев и лесбиянок Mozaīka обманывает и вводит в заблуждение народ Латвии, создавая фальшивый портал для сбора пожертвований, где используется не только моя фотография, но и изображения животных. Таким образом, человек, думая, что он жертвует животным, в приюты для животных, т. к. я являюсь активным зоозащитником, в результате, когда человек нажимает на кнопку, где моя фотография и изображения животных, он попадает на сайт Mozaīka. Человек может даже не заметить, на каком сайте он оказался!
Это не только мошенничество, но и дискредитация меня как депутата Сейма.
Потому что я не могу заниматься никаким сбором средств, привлечением. Поэтому я свяжусь со всеми правоохранительными органами, чтобы сообщить и расследовать этот случай", - заявила Петравича в видео.
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