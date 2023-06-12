Петравича после "прожарки политиков" обещает обратиться в полицию

Хотя и после "прожарки" Петравича сказала, что, будучи в политике, она нарастила толстую кожу, уже с утра в понедельник, 12 июня, она опубликовала в Facebook видео, сказав, что обратится в полицию.

"Организация геев и лесбиянок Mozaīka обманывает и вводит в заблуждение народ Латвии, создавая фальшивый портал для сбора пожертвований, где используется не только моя фотография, но и изображения животных. Таким образом, человек, думая, что он жертвует животным, в приюты для животных, т. к. я являюсь активным зоозащитником, в результате, когда человек нажимает на кнопку, где моя фотография и изображения животных, он попадает на сайт Mozaīka. Человек может даже не заметить, на каком сайте он оказался!