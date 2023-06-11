"Ча-ча-чакша", дельфины-геи и USB-C! Как "прожаривали" политиков

Как и всегда, фестиваль LAMPA в этом году завершился "Прожаркой политиков". Депутат 14-го Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича "получила" за гомофобию, министр образования и науки Анда Чакша - за работу в сложном министерстве, министр земледелия Дидзис Шмитс - за частую смену мнений (и партий), а депутат Европейского парламента Ивар Иябс - за активность в социальной сети TikTok. Лучшие шутки вечера для вас собрал RUS TVNET.
"Прожаривали" политиков комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, драматург Анете Консте и актер Янис Кронис. В конце же у каждого политика была возможность сказать "ответное слово".
Рамона Петравича ("Латвия на первом месте")
Первой "прожарке" подверглась Рамона Петравича.
Главными темами монологов юмористов стали ее гомофобная позиция и внешняя привлекательность, которую экс-министр не скрывает, а, наоборот, всячески подчеркивает. В том числе и фотосессиями в журналах.
Кугренс прямо признался, что для "прожарки" искал информацию о Петравичи в режиме "инкогнито", хотя даже порно смотрит открыто.
Кроме того комик вспомнил поездку Петравичи в Египет и то, как, по ее же словам, ее хотели купить за пять верблюдов. Для начала комик указал, что за верблюдов пытаются купить любую девушку в Египте. А потом удивился, что депутату нравится купаться с дельфинами, ведь они бывают геями.
"А вы не боялись, что они как-то атакуют ваши традиционные ценности", - поинтересовался Кугренс.
Напоследок Кугренс признался, что все "прожарщики" были на прайде, поэтому презентовал Петравиче защитный набор: резиновые перчатки, маску и презерватив.
Впрочем, не только за взгляды Петравичи зацепились юмористы.
Так Консте пересмотрела множество программ, в которых участвовала Петравича. И узнала, что муж дал ей испытательный срок - 7 лет.
"Даже министром благосостояния было проще стать", - отметила драматург.
На передаче "Ужин со своими" гостям, в том числе и Петравиче, надо было угадать - у кого они находятся в гостях.
"Вряд ли женщина, тут же компьютеры", - заметила тогда Петравича. "Видимо, за право женщины пользоваться компьютерами нужно еще побороться", - отметила Консте.
Также драматурга удивило, что Петравича не помнила автора слов гимна Латвии, и узнала это от баскетболиста и боксера Каспара Камбалы.
После чего Консте показала еще одно интервью Петравичи, где та заявила, что есть страны, где люди могут жениться на котах и люстре.
"Нет таких стран. Лучше вы это узнаете от меня, чем от Камбалы", - завершила "прожарку" Консте.
Кронис же был уверен, что Петравича удивилась, став министром благосостояния - "как, не моего благосостояния, а всего народа?".
И вернулся к теме гомофобии и антиваксерства депутата.
"Петравича выступает за все "природное": семьи или защиту от вируса. Поэтому Петравича не пользуется ИИ, потому что там есть две вещи, которых Петравича боится: "искусственность" и "интеллект".
В конце же Кронис снова вспомнил об истории о верблюдах и предложил жителям Латвии собрать деньги, чтобы тот египтянин смог купить верблюдов и забрать Петравичу из Латвии.
Специально для этого был создан сайт ramonaskamieli.lv, правда, на самом деле, пожертвования пойдут обществу Mozaīka.
В ответном слове Петравича в основном, вспоминала свою деятельность на посту министра и сокрушалась, что в политике практически нет ярких женщин: все сплошь "серые мышки".
Кроме того Петравича принесла с собой тот самый журнал со своей фотосессией, который пообещала кому-нибудь подарить в конце. Позже его с интересом перелистывал Дидзис Шмитс.
Сама же Петравича в качестве подарка получила учебник по истории Латвии, видимо, чтобы не забывать автора слов гимна страны.
Анда Чакша ("Новое Единство")
Комик Балиньш сконцентрировался на выборе министерств Чакши: здравоохранения и, теперь, образования. Видимо, считает юморист, Чакше просто нравятся работы, где надо объяснять, почему нет денег.
Вспомнил комик и недавний рейтинг популярности министров, где Чакша заняла последнее место.
"Нужно постараться, чтобы проиграть Дидзису Шмитсу. Впрочем, возможно, никто из опрашиваемых и не вспомнил, что Шмитс - министр", - заключил Балиньш.
В конце он захотел показать сайт для шуток, но разработали его те же люди, что и платформу "э-здоровье", поэтому сайт не смог загрузиться и даже сломал всю систему.
Кронис вспомнил про браки Чакши - их у политика целых три. "Выходит замуж почти так же часто, как Шмитс меняет партии", - прокомментировал актер.
Он считает, что Чакша пытается догнать по количеству браков режиссера Дж. Дж. Джиллинджера, чтобы стать "Ча-ча-чакшей".
Впрочем, в основном, Кронис сконцентрировался на отношении Чакши с учителями, которые вспоминают министра не по имени, а исключительно как "ааа, эта...".
Кронис также изобразил Чакшу на обсуждении бюджета Латвии на 2023 год: "Что же я забыла? Двери закрыла, утюг выключила, а, черт, зарплаты учителей - вот что!".
Кугренс же начал с того, что отметил "прожарку" Чакши со стороны Петравичи.
"Когда Рамона говорила, что все женщины в политике кроме нее "серые мышки" - Чакша думала: "Блин, я оделась как "Powerpuff girl" (американский мультсериал про девочек-супергероинь - Прим. авт.), - веселился Кугренс.
В своей же собственной прожарке комик пожаловался, что сложно найти что-то интересное про Чакшу, ведь она как ChatGPT говорит только правильные вещи: "в образовании нужны учителя", "одежда должна подходить по размеру".
Еще Кугренс отметил, что во всех постах в Instagram на отвлеченные темы, Чакша ставит иллюстративные фото. Но когда речь зашла про насилие над женщинами - к тексту была прикреплен портрет самой Чакши.
"Что скрывает этот шарф? Синяк от засоса", - поинтересовался Кугренс.
Кроме того, Кугренс показал реакцию спортсменов на уменьшение финансирования - и поставил видео с ругающейся матом Аленой Остапенко.
В ответной речи Чакша поиронизировала, что сама не была в курсе, что в ее министерство входит еще и сфера спорта.
Министр пошутила, что, когда Кариньш говорил про министерство с проблемами в диагностике (здесь Чакша попыталась спародировать манеру речи премьер-министра), она-то думала про медицинскую диагностику. А оказалось, что речь идет про диагностические работы.
Она напомнила про падение латвийских школьников в рейтинге чтения с 11-го на 28-е место. "Хорошо, что проверяли школьников, а не депутатов - было бы еще хуже", - сказала Чакша.
Но закончила министр оптимистично.
"Мое любимое число три. Три мужа, три ребенка. А вот министерства пока только два. Так что все у меня впереди", - уверена Чакша.
В подарок министр получила подушку, в которую можно будет поплакать, когда ее выгонят из министерства, и веер на который наклеено слово "Atpisies" ("Отвянь").
Дидзис Шмитс ("Объединенный список")
Министру земледелия досталось за многое.
Кронис начал с политической карьеры Шмитса и его любви к смене партий.
"Это не купон в Максиме - 6 партий, в 7-й ты премьер", - сказал актер.
Он также признался, что пытался играть - как только Шмитс упоминает, что он является президентом Латвийской ассоциации рыбоводов или главой Европейской ассоциации краболовов, - выпивать алкоголь. Надолго комика не хватило.
"И было бы чем гордиться. У ассоциации краболовов - 11 кораблей. В игре "Морской бой" больше", - возмущается Кронис.
Закончил же Кронис тем, что вспомнил, как в 2019 году Шмитс был кандидатом на пост президента страны.
"Кандидатура Шмитса на президентство, это то, что компьютер отвечает Жданок на ее вариант пароля - слишком слабый и не должен содержать кириллицу", - пошутил Кронис.
Консте же отметила, что несмотря на то, что Шмитс учился во Французском лицее, а высшее образование получил во Франции, в его языковых навыках указано: "французский - хорошо, русский - очень хорошо".
"Видимо, общение с прокремлевскими СМИ и российскими партнерами по бизнесу учит языку лучше, чем окончание вуза", - отметила Консте.
Также драматург припомнила непоследовательность Шмитса. В частности, что он еще недавно говорил, что не будет работать с Кариньшем в правительстве.
Es būtu. Un, ja vēl kādam joprojām nav saprotams kāpēc es neesmu un nekad nebūšu Vienotības valdībā, man paliek sarežģīti to skaidrot. Tikai sarezģīti, ne neiespējami.— Didzis Šmits (@DidzisSmits) November 29, 2020
Балиньш начал с того, что обратился к Шмитсу и Петравиче - оба политика когда-то были членами партии KPV LV Алдиса Гобземса.
"Вам не обидно, что вы тут, а Гобземс в Испании", - спросил Балиньш.
Юморист отметил, что Шмитс - один из лучших политиков, которые вышли из KPV LV, но сразу же признал, что это не комплимент.
"Один из лучших политиков KPV LV - это как одна из лучших песен группы Bermūdu Divstūris". Рамона, вы - Ballējam neguļam - нравитесь детям и пьяным мужчинам", - считает Балиньш.
Комик отметил, что бы Шмитс ни написал в Twitter, делает он наоборот - вспомнил опять про обещание не работать с Кариньшем, а, наоборот, разрушить его режим.
Es tā kā nenācu politikā strādāt Vienotības valdībā, es tā kā nācu viņus patriekt...— Didzis Šmits (@DidzisSmits) November 19, 2019
Кроме того пожурил Шмитса за то, что тот во время пандемии не был на 38-и из 42-ух заседаний Сейма.
Поэтому Балиньш предложил чуть исправить твит выше.
Ответную речь Шмитс начал с того, что признался, что никогда не пишет речи.
"А зачем, если не быть на 38-и из 42-ух заседаний", - позже прокомментирует это ведущий Янис Скутелис.
За свою ответную речь Шмитс раза три упомянул рыб - все три раза комики исправно выпивали, правда, воду.
В качестве подарка Шмитс получил консервную банку шпрот, внутри которой оказались фирменные носки.
Ивар Иябс ("Для развития/За!")
Консте вспомнила о том, от какой политической силы Иябс был избран в Европарламент - объединения партий "Для развития/За!".
"Вступить в "Для развития/За!" - как играть в азартную игру. Знаешь, что не надо, но рука сама тянется. Все, кто туда вступал, что-то теряли, например, голову. Мартиньш Бондарс покупал алкоголь с утра в Lidl, Артис Пабрикс не может выйти из полей рапса, а Иябс - хвастается поездкой на велосипеде", - отметила Консте, сопровождая свой монолог соответствующими фотографиями, а случае Иябса - видео.
Кугренс отметил, как похудел Иябс. По мнению комика, это отлично, потому что, якобы, когда Иябс был преподавателем и сидел на диете, всегда был злым и снижал оценки своим студентам.
"Представьте, если бы он был евродепутатом на диете", - стращает комик.
Балиньш, в свою очередь, обратил внимание на социальные сети политика. Например, Балиньша удивило, как именно Иябс обрадовался бронзе сборной Латвии.
Ar vienu golu priekšā stratēģiskajam partnerim! Izcili! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇺🇸🇺🇸🇺🇸— Ivars Ijabs (@ijabs) May 28, 2023
На одну шайбу опередили стратегических партнеров. Шикарно!
Также Балиньш отметил TikTok Иябса, например, как часто он говорит о балконах. Или, как в целом, он любит рассказывать не самые хорошие новости.
Балиньш сравнил Иябса с вином - старея, становится лучше.
Попросив же ChatGPT написать шутку про Ивара Иябса, Балиньш получил предложение провести мероприятия "Ияботаис марафон" - перебегать между партиями с невозмутимым выражением лица.
В ответной речи Иябс вспомнил, что, когда сам был организатором фестиваля LAMPA, ему пришлось после "прожарки" бежать за политиком Имантом Парадниексом, чтобы тот не подавал на них в суд.
"А теперь вы стали мудрее и спокойнее, даже на административное дело не наговорили", - считает политик.
Иябс отметил, что проделал путь от газеты Rīgas laiks до социальной сети TikTok.
"Rīgas laiks в этом году 30 лет, может, и им на юбилей в TikTok перейти?", - предложил Иябс.
Свое похудание Иябс объяснил тем, что в будущем пассажирам самолетов придется платить больше за свой вес, а он не хочет тратить деньги налогоплательщиков.
"Я столько налетаю из Брюсселя, что мне кранты", - признался евродепутат.
Закончил свою речь Иябс тем, что вслед за комиками вспомнил один из своих тиктоков, в котором крайне радуется переходу всех зарядок на USB-C. Клич "USB-C" подхватил весь фестиваль.
В подарок Иябс получил специальную лампу для съемок TikTok-видео.
***
В самом конце комики позвали на сцену одного из организаторов фестиваля LAMPA - Лелде Прусе. По словам Кугренса, для нее и для этого состава "Прожарки" это, возможно, последний фестиваль.
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