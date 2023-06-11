"Ча-ча-чакша", дельфины-геи и USB-C! Как "прожаривали" политиков

Впрочем, не только за взгляды Петравичи зацепились юмористы.

Так Консте пересмотрела множество программ, в которых участвовала Петравича. И узнала, что муж дал ей испытательный срок - 7 лет.

"Даже министром благосостояния было проще стать", - отметила драматург.

На передаче "Ужин со своими" гостям, в том числе и Петравиче, надо было угадать - у кого они находятся в гостях.

"Вряд ли женщина, тут же компьютеры", - заметила тогда Петравича. "Видимо, за право женщины пользоваться компьютерами нужно еще побороться", - отметила Консте.

Также драматурга удивило, что Петравича не помнила автора слов гимна Латвии, и узнала это от баскетболиста и боксера Каспара Камбалы.

После чего Консте показала еще одно интервью Петравичи, где та заявила, что есть страны, где люди могут жениться на котах и люстре.

"Нет таких стран. Лучше вы это узнаете от меня, чем от Камбалы", - завершила "прожарку" Консте.

Кронис же был уверен, что Петравича удивилась, став министром благосостояния - "как, не моего благосостояния, а всего народа?".

И вернулся к теме гомофобии и антиваксерства депутата.

"Петравича выступает за все "природное": семьи или защиту от вируса. Поэтому Петравича не пользуется ИИ, потому что там есть две вещи, которых Петравича боится: "искусственность" и "интеллект".