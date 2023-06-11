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"Ча-ча-чакша", дельфины-геи и USB-C! Как "прожаривали" политиков

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Анда Чакша, Ивар Иябс, Рамона Петравича и Дидзис Шмитс на "Прожарке политиков"
Анда Чакша, Ивар Иябс, Рамона Петравича и Дидзис Шмитс на "Прожарке политиков" Фото: Paula Čurkste/LETA

Как и всегда, фестиваль LAMPA в этом году завершился "Прожаркой политиков". Депутат 14-го Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича "получила" за гомофобию, министр образования и науки Анда Чакша - за работу в сложном министерстве, министр земледелия Дидзис Шмитс - за частую смену мнений (и партий), а депутат Европейского парламента Ивар Иябс - за активность в социальной сети TikTok. Лучшие шутки вечера для вас собрал RUS TVNET.

"Прожаривали" политиков комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, драматург Анете Консте и актер Янис Кронис. В конце же у каждого политика была возможность сказать "ответное слово".

Рамона Петравича ("Латвия на первом месте")

Первой "прожарке" подверглась Рамона Петравича.

Рамона Петравича на "Прожарке политиков"
Рамона Петравича на "Прожарке политиков" Фото: Paula Čurkste/LETA

Главными темами монологов юмористов стали ее гомофобная позиция и внешняя привлекательность, которую экс-министр не скрывает, а, наоборот, всячески подчеркивает. В том числе и фотосессиями в журналах.

Кугренс прямо признался, что для "прожарки" искал информацию о Петравичи в режиме "инкогнито", хотя даже порно смотрит открыто.

Кроме того комик вспомнил поездку Петравичи в Египет и то, как, по ее же словам, ее хотели купить за пять верблюдов. Для начала комик указал, что за верблюдов пытаются купить любую девушку в Египте. А потом удивился, что депутату нравится купаться с дельфинами, ведь они бывают геями.

"А вы не боялись, что они как-то атакуют ваши традиционные ценности", - поинтересовался Кугренс.

Напоследок Кугренс признался, что все "прожарщики" были на прайде, поэтому презентовал Петравиче защитный набор: резиновые перчатки, маску и презерватив.

Впрочем, не только за взгляды Петравичи зацепились юмористы.

Так Консте пересмотрела множество программ, в которых участвовала Петравича. И узнала, что муж дал ей испытательный срок - 7 лет.

"Даже министром благосостояния было проще стать", - отметила драматург.

На передаче "Ужин со своими" гостям, в том числе и Петравиче, надо было угадать - у кого они находятся в гостях.

"Вряд ли женщина, тут же компьютеры", - заметила тогда Петравича. "Видимо, за право женщины пользоваться компьютерами нужно еще побороться", - отметила Консте.

Также драматурга удивило, что Петравича не помнила автора слов гимна Латвии, и узнала это от баскетболиста и боксера Каспара Камбалы.

После чего Консте показала еще одно интервью Петравичи, где та заявила, что есть страны, где люди могут жениться на котах и люстре.

"Нет таких стран. Лучше вы это узнаете от меня, чем от Камбалы", - завершила "прожарку" Консте.

Кронис же был уверен, что Петравича удивилась, став министром благосостояния - "как, не моего благосостояния, а всего народа?".

И вернулся к теме гомофобии и антиваксерства депутата.

"Петравича выступает за все "природное": семьи или защиту от вируса. Поэтому Петравича не пользуется ИИ, потому что там есть две вещи, которых Петравича боится: "искусственность" и "интеллект".

В конце же Кронис снова вспомнил об истории о верблюдах и предложил жителям Латвии собрать деньги, чтобы тот египтянин смог купить верблюдов и забрать Петравичу из Латвии.

Специально для этого был создан сайт ramonaskamieli.lv, правда, на самом деле, пожертвования пойдут обществу Mozaīka.

Фото: Сайт ramonaskamieli.lv

В ответном слове Петравича в основном, вспоминала свою деятельность на посту министра и сокрушалась, что в политике практически нет ярких женщин: все сплошь "серые мышки".

Кроме того Петравича принесла с собой тот самый журнал со своей фотосессией, который пообещала кому-нибудь подарить в конце. Позже его с интересом перелистывал Дидзис Шмитс.

Сама же Петравича в качестве подарка получила учебник по истории Латвии, видимо, чтобы не забывать автора слов гимна страны.

Анда Чакша ("Новое Единство") 

Анда Чакша на "Прожарке политиков"
Анда Чакша на "Прожарке политиков" Фото: Paula Čurkste/LETA

Комик Балиньш сконцентрировался на выборе министерств Чакши: здравоохранения и, теперь, образования. Видимо, считает юморист, Чакше просто нравятся работы, где надо объяснять, почему нет денег.

Вспомнил комик и недавний рейтинг популярности министров, где Чакша заняла последнее место.

"Нужно постараться, чтобы проиграть Дидзису Шмитсу. Впрочем, возможно, никто из опрашиваемых и не вспомнил, что Шмитс - министр", - заключил Балиньш.

В конце он захотел показать сайт для шуток, но разработали его те же люди, что и платформу "э-здоровье", поэтому сайт не смог загрузиться и даже сломал всю систему.

Кронис вспомнил про браки Чакши - их у политика целых три. "Выходит замуж почти так же часто, как Шмитс меняет партии", - прокомментировал актер.

Он считает, что Чакша пытается догнать по количеству браков режиссера Дж. Дж. Джиллинджера, чтобы стать "Ча-ча-чакшей".

Впрочем, в основном, Кронис сконцентрировался на отношении Чакши с учителями, которые вспоминают министра не по имени, а исключительно как "ааа, эта...".

Кронис также изобразил Чакшу на обсуждении бюджета Латвии на 2023 год: "Что же я забыла? Двери закрыла, утюг выключила, а, черт, зарплаты учителей - вот что!".

Кугренс же начал с того, что отметил "прожарку" Чакши со стороны Петравичи.

"Когда Рамона говорила, что все женщины в политике кроме нее "серые мышки" - Чакша думала: "Блин, я оделась как "Powerpuff girl" (американский мультсериал про девочек-супергероинь - Прим. авт.), - веселился Кугренс.

В своей же собственной прожарке комик пожаловался, что сложно найти что-то интересное про Чакшу, ведь она как ChatGPT говорит только правильные вещи: "в образовании нужны учителя", "одежда должна подходить по размеру".

Еще Кугренс отметил, что во всех постах в Instagram на отвлеченные темы, Чакша ставит иллюстративные фото. Но когда речь зашла про насилие над женщинами - к тексту была прикреплен портрет самой Чакши.

"Что скрывает этот шарф? Синяк от засоса", - поинтересовался Кугренс.

Кроме того, Кугренс показал реакцию спортсменов на уменьшение финансирования - и поставил видео с ругающейся матом Аленой Остапенко.

В ответной речи Чакша поиронизировала, что сама не была в курсе, что в ее министерство входит еще и сфера спорта.

Министр пошутила, что, когда Кариньш говорил про министерство с проблемами в диагностике (здесь Чакша попыталась спародировать манеру речи премьер-министра), она-то думала про медицинскую диагностику. А оказалось, что речь идет про диагностические работы.

Она напомнила про падение латвийских школьников в рейтинге чтения с 11-го на 28-е место. "Хорошо, что проверяли школьников, а не депутатов - было бы еще хуже", - сказала Чакша.

Но закончила министр оптимистично.

"Мое любимое число три. Три мужа, три ребенка. А вот министерства пока только два. Так что все у меня впереди", - уверена Чакша.

В подарок министр получила подушку, в которую можно будет поплакать, когда ее выгонят из министерства, и веер на который наклеено слово "Atpisies" ("Отвянь").

Дидзис Шмитс ("Объединенный список")

Министру земледелия досталось за многое.

Дидзис Шмитс на "Прожарке политиков"
Дидзис Шмитс на "Прожарке политиков" Фото: Paula Čurkste/LETA

Кронис начал с политической карьеры Шмитса и его любви к смене партий.

"Это не купон в Максиме - 6 партий, в 7-й ты премьер", - сказал актер.

Он также признался, что пытался играть - как только Шмитс упоминает, что он является президентом Латвийской ассоциации рыбоводов или главой Европейской ассоциации краболовов, - выпивать алкоголь. Надолго комика не хватило.

"И было бы чем гордиться. У ассоциации краболовов - 11 кораблей. В игре "Морской бой" больше", - возмущается Кронис.

Закончил же Кронис тем, что вспомнил, как в 2019 году Шмитс был кандидатом на пост президента страны.

"Кандидатура Шмитса на президентство, это то, что компьютер отвечает Жданок на ее вариант пароля - слишком слабый и не должен содержать кириллицу", - пошутил Кронис.

Консте же отметила, что несмотря на то, что Шмитс учился во Французском лицее, а высшее образование получил во Франции, в его языковых навыках указано: "французский - хорошо, русский - очень хорошо".

"Видимо, общение с прокремлевскими СМИ и российскими партнерами по бизнесу учит языку лучше, чем окончание вуза", - отметила Консте.

Также драматург припомнила непоследовательность Шмитса. В частности, что он еще недавно говорил, что не будет работать с Кариньшем в правительстве.

Балиньш начал с того, что обратился к Шмитсу и Петравиче - оба политика когда-то были членами партии KPV LV Алдиса Гобземса.

"Вам не обидно, что вы тут, а Гобземс в Испании", - спросил Балиньш.

Юморист отметил, что Шмитс - один из лучших политиков, которые вышли из KPV LV, но сразу же признал, что это не комплимент.

"Один из лучших политиков KPV LV - это как одна из лучших песен группы Bermūdu Divstūris". Рамона, вы - Ballējam neguļam - нравитесь детям и пьяным мужчинам", - считает Балиньш.

Комик отметил, что бы Шмитс ни написал в Twitter, делает он наоборот - вспомнил опять про обещание не работать с Кариньшем, а, наоборот, разрушить его режим.

Кроме того пожурил Шмитса за то, что тот во время пандемии не был на 38-и из 42-ух заседаний Сейма.

Поэтому Балиньш предложил чуть исправить твит выше.

"Исправленный" твит Дидзиса Шмитса по версии Эдгара Балиньша: "Я как бы не работать пришел в политику"
"Исправленный" твит Дидзиса Шмитса по версии Эдгара Балиньша: "Я как бы не работать пришел в политику" Фото: коллаж RUS TVNET

Ответную речь Шмитс начал с того, что признался, что никогда не пишет речи.

"А зачем, если не быть на 38-и из 42-ух заседаний", - позже прокомментирует это ведущий Янис Скутелис.

За свою ответную речь Шмитс раза три упомянул рыб - все три раза комики исправно выпивали, правда, воду.

В качестве подарка Шмитс получил консервную банку шпрот, внутри которой оказались фирменные носки.

Ивар Иябс ("Для развития/За!")

Ивар Иябс на "Прожарке политиков"
Ивар Иябс на "Прожарке политиков" Фото: Paula Čurkste/LETA

Консте вспомнила о том, от какой политической силы Иябс был избран в Европарламент - объединения партий "Для развития/За!".

"Вступить в "Для развития/За!" - как играть в азартную игру. Знаешь, что не надо, но рука сама тянется. Все, кто туда вступал, что-то теряли, например, голову. Мартиньш Бондарс покупал алкоголь с утра в Lidl, Артис Пабрикс не может выйти из полей рапса, а Иябс - хвастается поездкой на велосипеде", - отметила Консте, сопровождая свой монолог соответствующими фотографиями, а случае Иябса - видео.

Кугренс отметил, как похудел Иябс. По мнению комика, это отлично, потому что, якобы, когда Иябс был преподавателем и сидел на диете, всегда был злым и снижал оценки своим студентам.

"Представьте, если бы он был евродепутатом на диете", - стращает комик.

Балиньш, в свою очередь, обратил внимание на социальные сети политика. Например, Балиньша удивило, как именно Иябс обрадовался бронзе сборной Латвии.

На одну шайбу опередили стратегических партнеров. Шикарно!

Также Балиньш отметил TikTok Иябса, например, как часто он говорит о балконах. Или, как в целом, он любит рассказывать не самые хорошие новости.

Балиньш сравнил Иябса с вином - старея, становится лучше.

Попросив же ChatGPT написать шутку про Ивара Иябса, Балиньш получил предложение провести мероприятия "Ияботаис марафон" - перебегать между партиями с невозмутимым выражением лица.

В ответной речи Иябс вспомнил, что, когда сам был организатором фестиваля LAMPA, ему пришлось после "прожарки" бежать за политиком Имантом Парадниексом, чтобы тот не подавал на них в суд.

"А теперь вы стали мудрее и спокойнее, даже на административное дело не наговорили", - считает политик.

Иябс отметил, что проделал путь от газеты Rīgas laiks до социальной сети TikTok.

"Rīgas laiks в этом году 30 лет, может, и им на юбилей в TikTok перейти?", - предложил Иябс.

Свое похудание Иябс объяснил тем, что в будущем пассажирам самолетов придется платить больше за свой вес, а он не хочет тратить деньги налогоплательщиков.

"Я столько налетаю из Брюсселя, что мне кранты", - признался евродепутат.

Закончил свою речь Иябс тем, что вслед за комиками вспомнил один из своих тиктоков, в котором крайне радуется переходу всех зарядок на USB-C. Клич "USB-C" подхватил весь фестиваль.

@ivarsijabs #ijabs #ivarsijabs #latvija #ziņas ♬ original sound - Ivars Ijabs

В подарок Иябс получил специальную лампу для съемок TikTok-видео.

***

В самом конце комики позвали на сцену одного из организаторов фестиваля LAMPA - Лелде Прусе. По словам Кугренса, для нее и для этого состава "Прожарки" это, возможно, последний фестиваль.

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