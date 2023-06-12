Женщина, которую хотел убить муж, получила адвоката, полиция патрулирует возле ее дома

"Я должна поблагодарить следователя. Полиция Добеле также обеспокоена и пытается вмешаться. Я попросила и уже получила оплачиваемого государством адвоката, который хотя бы занимается этим делом. Он пытается добиться того, чтобы [обвиняемый] не только не подходил на 200 метров к моему дому, но и чтобы этот человек не мог оставаться [в городе]", - поделилась женщина.

Она также сказала, что рядом с ее домом стало больше полицейских патрулей.

Уже сообщалось, что судья Земгальского районного суда в Добеле в своем письменном комментарии пояснила, что при рассмотрении вопроса о дальнейшем применении меры пресечения в отношении подозреваемого в покушении на убийство "не были установлены ни риск побега, ни риск того, что лицо попытается помешать следствию, ни о необходимости предотвращения аналогичного уголовного правонарушения, ни о наличии у лица преступной девиации".