Видео ⟩ Мужчина напал на жену с ножом и пытался убить. Суд освободил его

На этой неделе Земгальский районный суд в Добеле освободил из-под стражи мужчину, который 11 апреля нанес ножевые ранения своей жене, сообщает Латвийское телевидение. В результате нападения женщина получила серьезные травмы и только недавно была выписана из больницы.
Во время нападения двое детей пары находились в квартире и звали на помощь. Мужчину арестовали, а врачи долго боролись за жизнь женщины в больнице.
Известие о том, что насильника отпустили из-под стражи, стало шоком. Потерпевшая считает, что наложенный на мужчину запрет приближаться к ней и ее детям не защитит семью.
Представитель Госполиции Эвия Карклиня, сообщила, что "впредь, если будут хоть малейшие признаки, что он, скажем, не будет соблюдать решение суда или попытается нарушить меру безопасности, связавшись с ней или используя других лиц, то эта женщина обязательно должна будет отреагировать, обязательно сообщить лицу, ведущему процесс, или позвонить 110. Соответственно, должна будет отреагировать и полиция".
Пока неизвестно, когда суд будет рассматривать дело о нападении на женщину, поскольку расследование еще не завершено.
Судебно-психиатрическая экспертиза мужчины ожидается не раньше июля.
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