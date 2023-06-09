Видео ⟩ Мужчина напал на жену с ножом и пытался убить. Суд освободил его

Во время нападения двое детей пары находились в квартире и звали на помощь. Мужчину арестовали, а врачи долго боролись за жизнь женщины в больнице.

Известие о том, что насильника отпустили из-под стражи, стало шоком. Потерпевшая считает, что наложенный на мужчину запрет приближаться к ней и ее детям не защитит семью.

Представитель Госполиции Эвия Карклиня, сообщила, что "впредь, если будут хоть малейшие признаки, что он, скажем, не будет соблюдать решение суда или попытается нарушить меру безопасности, связавшись с ней или используя других лиц, то эта женщина обязательно должна будет отреагировать, обязательно сообщить лицу, ведущему процесс, или позвонить 110. Соответственно, должна будет отреагировать и полиция".

Пока неизвестно, когда суд будет рассматривать дело о нападении на женщину, поскольку расследование еще не завершено.

Судебно-психиатрическая экспертиза мужчины ожидается не раньше июля.

Смотрите больше в сюжете!