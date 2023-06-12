Видео ⟩ Новый электропоезд Pasažieru vilciens попал в ДТП

Она подчеркнула, что это была не техническая неисправность поезда, а человеческий фактор, так как поезд не был закреплен тормозным механизмом.

Звиедре заявила, что пока рано судить о повреждении поезда. Его оценят инженеры, которые приедут в Латвию с чешской Škoda Vagonka.

Как сообщалось, на данный момент в Латвию доставлено десять новых электропоездов Škoda Vagonka, некоторые из них сейчас тестируются.

🇱🇻 Viens no jaunajiem elektrovilcieniem nespēja laicīgi apstāties un ietriecies speciālā bremzēšanas valnī.

🎥 illegalfreedom_lv | Tik Tok#Latvijahttps://t.co/e9vSROD5iV pic.twitter.com/9hV0Vi7Paf — BreakingLV (@breakinglv) June 12, 2023

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров.

Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Саулкрасты и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, также закупка 23 из 32 новых электропоездов запланирована при софинансировании Фонда сплочения Европейского Союза в размере 114,211 млн евро.

Pasažieru vilciens была создана в 2001 году, путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens было 100% дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.