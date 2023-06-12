Британский чиновник прогнозирует крупное наступление ВСУ в ближайшие дни

По словам Эллвуда, украинская армия проводит "операции по разведке и формированию" и готовится к крупному наступлению.

"Русские не знают, где это произойдет, но мы видим, что в среде группировки Вагнера и самих российских сил царит хаос", - сказал Элвуд, при этом призвав не надеяться на быструю победу украинской армии.

Он также призвал международных партнеров поставить Украине больше танков и ракет большой дальности, а также ускорить поставку истребителей F-16 американского производства.

Украина начала долгожданное контрнаступление на востоке и юге страны. По данным украинской армии, уже освобождено пять населенных пунктов.

Как сообщает "русская служба Би-би-си", судя по сводкам с фронта, подтвержденные как украинскими, так и российскими источниками, наиболее успешно наступление ВСУ развивается на участке около сел Времевка и Великая Новоселка, рядом с границей Донецкой и Запорожской областей Украины.