Экс-сотрудник SAB приговорен к более чем трем годам лишения свободы

В понедельник, 12 июня, Рижский городской суд приговорил бывшего сотрудника Бюро по защите Сатверсме (SAB) Айгара Спаранса, обвиняемого в незаконном сборе государственной тайны, к трем годам и двум месяцам лишения свободы, выяснило агентство LETA в суде.
До вступления приговора в законную силу Спарансу назначена мера пресечения - запрет покидать страну и обязанность уведомлять о смене места жительства.
В суде находится на рассмотрении еще одно уголовное дело, в котором супруга Спаранса и бывшая сотрудница SAB Линда Спаране также обвиняется в незаконном сборе государственной тайны. Суд рассмотрит это дело 2 октября в 12:30.
В сообщении прокуратуры на сайте учреждения никаких дополнительных подробностей дела не раскрывается, кроме того, что двум лицам предъявлено обвинение в шпионаже. По версии обвинения, они незаконно собирали государственную тайну при исполнении служебных обязанностей.
В соответствии с Законом лицо, имеющее право на выполнение работ, связанных с государственной тайной или ее защитой, несет личную ответственность за выполнение требований по защите гостайны и соблюдения установленного режима секретности и особых правил делопроизводства, указано в заявлении прокуратуры.
В апреле 2020 года Служба государственной безопасности (VDD) арестовала Спаранса за взяточничество. Как тогда сообщила программа Латвийского телевидения De facto, служба обвинила Спаранса в получении взятки в размере 35 000 евро. В программе сообщалось, что показания против Спаранаса по делу о взятке дал совладелец Тукумского аэропорта Константин Солодуха, фигурант различных уголовных дел о торговле оружием и стратегическими товарами.
Адвокат Спаранса Александр Березин ранее подтвердил LETA, что факт возможного взяточничества расследуется в отдельном уголовном производстве и что расследование VDD по этому делу продолжается. Спаранс до сих пор находится в статусе подозреваемого по этому делу.
В свою очередь, весной 2021 года VDD предложило предъявить Спаранасу обвинение по другому делу, а 1 октября Спарансу и его супруге был вынесен окончательный обвинительный акт по статье за шпионаж. Как выяснило LЕТА, обвинение было предъявлено в связи с тем, что при обыске дома Спарансов были обнаружены материалы, содержащие гостайну, которые он получил, еще работая в SAB.
Березин ранее пояснил LETA, что Спарансу не вменяется в вину сотрудничество в пользу иностранного государства, прокуратура в качестве шпионажа рассматривает сам факт обнаружения таких материалов у Спаранса.
"Мы неоднократно подавали жалобы на то, что обвинение предъявлено незаконно и шпионаж сам по себе означает сотрудничество с иностранным государством, действия в интересах иностранного государства, но жалобы отклонялись, подчеркивая, что прокурор независим и все решает сам", - сказал Березин агентству LETA.
Согласно Уголовному кодексу, преступление, вменяемое Спарансу и его супруге, может быть наказано лишением свободы на срок от трех до 20 лет.
Ранее Березин также подтвердил имеющуюся у агентства LETA информацию о том, что в 2021 году в доме Спаранса был совершен поджог. О случившемся проинформирована Государственная полиция, которая возбудила уголовное дело.
Спаранс связывает поджог со своей профессиональной деятельностью в SAB и считает, что в этом замешаны VDD и "международный торговец оружием", имя которого Спаранс все-таки не назвал.
Ранее VDD писало в пресс-релизе, что 28 и 29 апреля 2020 года служба провела санкционированные судом процессуальные действия на объектах в Риге, связанных с тремя лицами. Процессуальные действия, в том числе обыски, проходили в рамках уголовного дела, расследуемого VDD по факту получения взятки в крупном размере. В тот раз о возможном шпионаже VDD ничего не упоминал. При обыске нескольких объектов сотрудники VDD изъяли различные виды носителей информации и документы.
VDD также задержало трех человек. Суд заключил Спаранса под стражу, но позже тот был освобожден под залог в 50 000 евро. Деньги в течение нескольких дней собирали близкий друг Спаранса, супруг покойной главы Юридической комиссии Сейма Юты Стрике и бывший сотрудник Службы военной разведки и безопасности Майгур Стрикис. Часть денег также выделила адвокатское бюро в лице Березиной.
Позже Стрикис опубликовал заявление, в котором выразил мнение, что дело против Спаранса обречено на провал.
De facto сообщила, что в деле о предполагаемом взяточничестве Солодуха в качестве посредников упоминал бизнесмена Эдвина Инкеаса и бывшего политика Андрея Пантелеева, которые в разгар своей политической деятельности успели поработать и в SAB. В нескольких платежах Солодуха якобы передала Спарансу в общей сложности 35 000 евро.
Спаранс ушел на пенсию в конце 2018 года.
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