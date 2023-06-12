Экс-сотрудник SAB приговорен к более чем трем годам лишения свободы

Адвокат Спаранса Александр Березин ранее подтвердил LETA, что факт возможного взяточничества расследуется в отдельном уголовном производстве и что расследование VDD по этому делу продолжается. Спаранс до сих пор находится в статусе подозреваемого по этому делу.

В свою очередь, весной 2021 года VDD предложило предъявить Спаранасу обвинение по другому делу, а 1 октября Спарансу и его супруге был вынесен окончательный обвинительный акт по статье за шпионаж. Как выяснило LЕТА, обвинение было предъявлено в связи с тем, что при обыске дома Спарансов были обнаружены материалы, содержащие гостайну, которые он получил, еще работая в SAB.

Березин ранее пояснил LETA, что Спарансу не вменяется в вину сотрудничество в пользу иностранного государства, прокуратура в качестве шпионажа рассматривает сам факт обнаружения таких материалов у Спаранса.

"Мы неоднократно подавали жалобы на то, что обвинение предъявлено незаконно и шпионаж сам по себе означает сотрудничество с иностранным государством, действия в интересах иностранного государства, но жалобы отклонялись, подчеркивая, что прокурор независим и все решает сам", - сказал Березин агентству LETA.

Согласно Уголовному кодексу, преступление, вменяемое Спарансу и его супруге, может быть наказано лишением свободы на срок от трех до 20 лет.