Убийцу жеребенка в Сигулде снова отправили под стражу - на этот раз за угрозы

Полиция начала уголовный процесс и получает информацию, чтобы признать упомянутого мужчину подозреваемым. Кроме того, полицейские выяснили, что во время отбывания наказания, находясь в заключении, он не только угрожал своей бывшей девушке, но и связывался с другой женщиной, то есть мужчина повторно нарушал временную защиту от насилия.

Изначально мужчина 1982 года рождения за убийство жеребенка был приговорен к мере пресечения в виде заключения под стражу. Два месяца спустя суд сменил эту меру пресечения на не связанную с лишением свободы, так как в тот момент вступило в силу другое решение суда о понесении наказания по делу о временной защите от насилия.

Это означало, что мужчина продолжал находиться за решеткой, и в это время повторно нарушил установленную временную защиту от насилия.

19 мая мужчина был освобожден, и стражи порядка сразу же задержали его за совершенные во время заключения преступления. Два дня спустя суд повторно применил к мужчине меру пресечения - заключение под стражу.

Все три начатых в отношении мужчины уголовных процесса объединены в один, который классифицируется как за жестокое обращение с животными, вовлечение несовершеннолетнего в уголовное преступление, злостное невыполнение постановления о защите от насилия, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и кражи.

В рамках уголовного процесса продолжается расследование, однако вскоре может быть принято решение о передаче процесса для начала уголовного преследования.

Напомним, в феврале полиция за убийство жеребенка в Сигулде задержала трех мужчин. Мужчина 1982 года рождения был заключен под стражу, а двум подросткам 2006 года рождения были избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Лошадь была восьмимесячным жеребенком, стоимость которого составляла около 4 000 евро.

По предварительной информации, имеющейся у полиции, мужчины убили жеребенка, чтобы использовать его мясо в пищу.

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