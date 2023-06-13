Убийцу жеребенка в Сигулде снова отправили под стражу - на этот раз за угрозы

В начале года 42-летний мужчина убил жеребенка в Сигулде. Суд применил к нему еще одно заключение под стражу, на этот раз за угрозы убийством бывшей подруге. Угрозы были высказаны во время, когда мужчина находился под арестом, сообщает передача Panorāma.
В мае в полицию обратилась женщина, которая проинформировала стражей порядка о том, что она получает сообщения и звонки с угрозами от бывшего друга, который отбывает наказание за нарушение постановления суда о временной защите от насилия, совершенного в 2022 году в отношении нее и еще одной женщины.
Мужчина за убийство жеребенка, совершенное с двумя несовершеннолетними парнями, был задержан с февраля по апрель этого года. В феврале стало известно, что жеребенка убили ради мяса.
Несмотря на то, что заключение под стражей судья не продлил, обвиняемый на свободу не вышел - выдвинуто еще одно обвинение в насилии. Как сообщает LTV, в силу немедленно вступило наказание за несоблюдение временной защиты от насилия.
Не только совершил убийство, но угрожает, названивая бывшим подругам из мест лишения свободы. "Совершит убийство, убьет и нанесет тяжкие телесные повреждения" - такие угрозы обвиняемый высказывал женщинам.
Мужчина связывался с женщина не только используя стационарный телефон, он также нелегально пронес смартфон.
Сразу же после выхода из-под ареста мужчина снова был задержан.
Полиция начала уголовный процесс и получает информацию, чтобы признать упомянутого мужчину подозреваемым. Кроме того, полицейские выяснили, что во время отбывания наказания, находясь в заключении, он не только угрожал своей бывшей девушке, но и связывался с другой женщиной, то есть мужчина повторно нарушал временную защиту от насилия.
Изначально мужчина 1982 года рождения за убийство жеребенка был приговорен к мере пресечения в виде заключения под стражу. Два месяца спустя суд сменил эту меру пресечения на не связанную с лишением свободы, так как в тот момент вступило в силу другое решение суда о понесении наказания по делу о временной защите от насилия.
Это означало, что мужчина продолжал находиться за решеткой, и в это время повторно нарушил установленную временную защиту от насилия.
19 мая мужчина был освобожден, и стражи порядка сразу же задержали его за совершенные во время заключения преступления. Два дня спустя суд повторно применил к мужчине меру пресечения - заключение под стражу.
Все три начатых в отношении мужчины уголовных процесса объединены в один, который классифицируется как за жестокое обращение с животными, вовлечение несовершеннолетнего в уголовное преступление, злостное невыполнение постановления о защите от насилия, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и кражи.
В рамках уголовного процесса продолжается расследование, однако вскоре может быть принято решение о передаче процесса для начала уголовного преследования.
Напомним, в феврале полиция за убийство жеребенка в Сигулде задержала трех мужчин. Мужчина 1982 года рождения был заключен под стражу, а двум подросткам 2006 года рождения были избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Лошадь была восьмимесячным жеребенком, стоимость которого составляла около 4 000 евро.
По предварительной информации, имеющейся у полиции, мужчины убили жеребенка, чтобы использовать его мясо в пищу.
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