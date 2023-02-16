Подробности убийства жеребенка в Сигулде: задержаны три человека, изъята тачка с кровью и мясорубки

Начат уголовный процесс. Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф с лишением прав на содержание животных определенных или всех видов на срок до пяти лет.

Кроме того, будет принято решение о дополнительной квалификации уголовного процесса в связи с вовлечением в совершение преступления несовершеннолетних.

В данный момент все трое задержанных находятся в изоляторе, в пятницу будет принято решение о применении меры пресечения.

Полиция выражает большую благодарность жителям, предоставившим важную информацию, которая помогла выяснить личности подозреваемых и способствовала их задержанию.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.