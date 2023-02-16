В среду, 15 февраля, Государственная полиция по подозрению в убийстве восьмимесячного жеребенка в Сигулде задержала троих мужчин. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных стражи порядка обнаружили и изъяли мясо убитого животного и вещественные доказательства. Все трое возможных виновников в данный момент находятся в изоляторе. Расследование продолжается.
Подробности убийства жеребенка в Сигулде: задержаны три человека, изъята тачка с кровью и мясорубки
13 февраля этого года Госполиция начала уголовный процесс в связи с жестоким обращением с животным, в результате чего оно погибло.
Преступление было совершено в Сигулде, где в одном из загонов лошадиного питомника были найдены голова и ноги лошади. Недалеко было обнаружено место, где погибшее животное разделали, после чего, вероятно, увезли на тачке. Стоимость восьмимесячного жеребенка составляла примерно 4000 евро.
Спустя два дня, 15 февраля, сотрудники Сигулдского участка Рижского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения Рижского регионального управления Полиции порядка задержали возможных виновников - мужчину 1982 года рождения и двух подростков 2006 года рождения. Все трое ранее попадали в поле зрения полиции в связи с различными преступлениями, в том числе кражами и незаконным оборотом наркотических веществ.
По месту жительства одного из задержанных был проведен обыск, во время которого было обнаружено и изъято мясо, кости, две мясорубки, восемь патронов, нож, тачка с кровью и перепачканные кровью кроссовки.
По предварительной информации полиции, предполагаемые преступники убили лошадь, чтобы использовать мясо для своих нужд в питании. Однако точный мотив преступления еще выясняется.
Начат уголовный процесс. Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф с лишением прав на содержание животных определенных или всех видов на срок до пяти лет.
Кроме того, будет принято решение о дополнительной квалификации уголовного процесса в связи с вовлечением в совершение преступления несовершеннолетних.
В данный момент все трое задержанных находятся в изоляторе, в пятницу будет принято решение о применении меры пресечения.
Полиция выражает большую благодарность жителям, предоставившим важную информацию, которая помогла выяснить личности подозреваемых и способствовала их задержанию.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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