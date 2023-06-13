В Новой Зеландии разгорелся скандал вокруг обнаруженной российской пропаганды

Радиостанция RNZ проверила сотни материалов и исправила 19

В конце прошлой недели стало известно об обнаружении тезисов российской пропаганды в ряде публикаций на сайте RNZ о войне РФ против Украины. Выяснилось, что один из журналистов изменял первоначальные сообщения (почти все из них - материалы агентства Reuters), добавляя в них пророссийские нарративы и дезинформацию. С 9 июня были проверены сотни статей RNZ и исправлены 19; 18 из них базировались на сообщениях Reuters, еще одна была материалом BBC.

После внесения исправлений радиостанция добавила к каждой из статей объяснительную записку. В ней говорится, что первоначальные публикации были изменены таким образом, что пророссийские интерпретации представлялись как факты. В частности, в одной из статей было написано, что в 2014 году "пророссийское избранное правительство в Украине было свержено в ходе цветной революции на Майдане", а также что "Россия аннексировала Крым после референдума, поскольку новое прозападное правительство подавляло этнических русских на востоке и юге Украины". В изначальном сообщении Reuters при этом говорилось, что "конфликт на востоке Украины в 2014 году начался после того, как пророссийский президент был свергнут в ходе украинской революции на Майдане, Крым аннексирован Россией, а поддерживаемые Россией сепаратисты боролись против украинской армии".

Журналист отстранен от работы

Кроме того, в подвергшихся изменениям материалах сообщалось о "преследованиях русскоязычных в Украине" и "государственном перевороте неонацистов". Все исправленные статьи были написаны одним журналистом, после разоблачений он был отстранен от работы и лишен доступа к редакционным системам.