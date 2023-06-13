Климатологи: Эль-Ниньо официально вступил в свои права

Эль-Ниньо - природное явление, которое обычно происходит раз в два-семь лет и характеризуется повышением температуры поверхностных вод Тихого океана, обычно вблизи экватора и в восточной части океана. Правда, это явление можно ощутить во всем мире.

"В зависимости от своей силы Эль-Ниньо может иметь ряд последствий, таких как увеличение риска проливных дождей и наводнений в различных местах по всему миру. Эль-Ниньо может привести к новым температурным рекордам, особенно в местах, где во время Эль-Ниньо обычно наблюдаются температуры выше среднего", - заявили исследователи NOAA.

У экспертов уже какое-то время были подозрения, что Эль-Ниньо начнется где-то в этом году. Спутник NASA наблюдал первые признаки Эль-Ниньо в марте и апреле, когда более теплые воды Тихого океана перемещаются на восток, ближе к западному побережью Южной Америки.

В прошлом месяце метеорологи заявили, что вероятность Эль-Ниньо, начавшегося в период с мая по июль, составляет 60%. Позже NOAA объявило, что Эль-Ниньо почти гарантированно начнется в этом году и с вероятностью 90% продолжится до 2024 года.

Эль-Ниньо также влияет на формирование и расположение ураганов. Последнее Эль-Ниньо произошло в 2019 году в период с февраля по август, но его влияние было очень слабым.