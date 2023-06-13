В Риге впервые выступит стендап-комик Гарик Оганисян

В рамках европейского тура Оганисян даст концерты в Вильнюсе, Риге, Таллинне, Хельсинки, Копенгагене, Осло, Стокгольме, Праге и Лиссабоне.

Гарик - участник шоу "Порараз бирацца" на YouTube, множества шоу StandUp Club #1, бывший автор "Вечернего Урганта". Гарик покинул Россию после начала войны в Украине и теперь живет и выступает в Армении.

Стендап-комик виртуозно обращается со словом, за что получил шутливое прозвище Гений Каламбуров, а также смог покорить аудиторию Twitter. Гарик обладает феноменальной памятью, наизусть знает имена героев сериала "Клон" и тексты песен 2000-х, а легкость подачи материала совмещает с актуальными темами и часто шутит про политику.

Гарик выступит в Риге впервые.

Концерт состоится 16 июня в Kinogalerija Ksuns по адресу Elizabetes 83/85. Начало в 20:00, билеты в кассах и на сайте bilesuserviss.lv.